Індустріалбанк

Квесторе_поверніться 1. p2p переводы реализованы через Industrial24 с помощью сервиса Portmone - цена 1% +5 грн. Ограничение по сумме согласно требований НБУ 2. СЭП перевводы в приложении - 1 гривня не зависимо от суммы. Ограничений по сумме нет
jscb_industrialbank написав:Квесторе_поверніться 1. p2p переводы реализованы через Industrial24 с помощью сервиса Portmone - цена 1% +5 грн. Ограничение по сумме согласно требований НБУ 2. СЭП перевводы в приложении - 1 гривня не зависимо от суммы. Ограничений по сумме нет
Дякую за інфо. Киньте посилання на приложение?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Вкладчик1234 написав:Я готов рассмотреть варианты кешбека и по дебеткам И наверно не только я.
Дико извиняюсь что вмешиваюсь, но таки кроме всего прочего надо и понимать чей это банк, и для каких целей он функциклирует . Думаю, что Вами и многими другими желаемые плюшки тут - "Це фантастика синку!"
Вкладчик1234 написав:Я готов рассмотреть варианты кешбека и по дебеткам И наверно не только я.
Дико извиняюсь что вмешиваюсь, но таки кроме всего прочего надо и понимать чей это банк, и для каких целей он функциклирует . Думаю, что Вами и многими другими желаемые плюшки тут - "Це фантастика синку!"
Может банк захочет "разбавить" типичные для себя операции. Либо поправить некоторые показатели
Вкладчик1234 Здравствуйте! Как писали выше - над кешбеком работаем. Сберегательная карта: в Индустриалбанке всем вкладчикам выпускается платежная карточка, куда зачисляются проценты и, в завершении срока действия депозита, и сам вклад. Есть программы с ежемесячной выплатой процентов, есть по окончании срока депозита... Что касается свободного доступа к средствам, то речь о продукте Гаманець - это депозит под 10% годовых в гривне. Можно открыть и иметь свободный доступ к средствам, перекинуть на карту, или тут же пополнить с карты. Открыть его можно в Industrial24. Если есть открытые карты, то проценты и сумма депозита потому перечисляются на ту карту, которую выбирает клиент. спасибо за проявленный интерес!
jscb_industrialbank написав:Квесторе_поверніться 1. p2p переводы реализованы через Industrial24 с помощью сервиса Portmone - цена 1% +5 грн. Ограничение по сумме согласно требований НБУ 2. СЭП перевводы в приложении - 1 гривня не зависимо от суммы. Ограничений по сумме нет
Дякую за інфо. Киньте посилання на приложение?
За цим посиланням опис Industrial24 та посилання на Appstore та PlayMarket для завантаження додатку (як Ви запитували - https://industrialbank.ua/ua/private/other/platezhi). Наявність відкритого рахунку у Індустріалбанку - не обов'язкова. Але якщо рахунок відкритий необхідно, відвідати банк та внести номер телефону в базу банку як фінансовий номер, тоді після завантаження додатку всі данні по відкритих рахунках будуть відображені у додатку. Якщо реєструєтесь як новий клієнт, можна випустити платіжну картку Visa Prepaid, яка є повністю віртуальною, та доречна при розрахунках в мережі інтернет або налаштування Android смартфону з NFC для безконтактних розрахунків. Дякуємо за увагу!