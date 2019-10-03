Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 12:52
Запитання представнику банка.
jscb_industrialbank
, чому у
Лімітах по карткам
, розміщеним на сайті банку, обмеження на зняття готівки у "чужих" банкоматах в Україні - еквівалент 500$, а я зі своєї зарплатної картки Visa, емітованої Індустріалом не можу зняти більше 1000 грн на добу?
SHURICK76
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:14
Подскажите, пожалуйста, можно ли в вашем банке обменять канадские доллары? Или может быть знаете где можно это сделать?
konstantyn_chel
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:03
konstantyn_chel написав:
Подскажите, пожалуйста, можно ли в вашем банке обменять канадские доллары? Или может быть знаете где можно это сделать?
Вы здесь долго будете ответа представителя ждать. Гугль в помощь
https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... t/124/sale
Львов, кредиагриколь, правэкс. Курсы соответственно по ссылке.
Дядя Дима
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:39
В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.
Vorlon
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:54
Vorlon написав:
В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.
Які тарифи? Вигідно? Треба мати валютну картку?
tarasum
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