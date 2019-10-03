RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Індустріалбанк

Індустріалбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Індустріалбанк 2.4 5 41
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
12%
5
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 12:52

Зображення
Запитання представнику банка.
jscb_industrialbank, чому у Лімітах по карткам, розміщеним на сайті банку, обмеження на зняття готівки у "чужих" банкоматах в Україні - еквівалент 500$, а я зі своєї зарплатної картки Visa, емітованої Індустріалом не можу зняти більше 1000 грн на добу?
SHURICK76
 
Повідомлень: 105
З нами з: 13.02.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:14

Подскажите, пожалуйста, можно ли в вашем банке обменять канадские доллары? Или может быть знаете где можно это сделать?
konstantyn_chel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:03

  konstantyn_chel написав:Подскажите, пожалуйста, можно ли в вашем банке обменять канадские доллары? Или может быть знаете где можно это сделать?
Вы здесь долго будете ответа представителя ждать. Гугль в помощь https://www.prostobank.ua/spravochniki/ ... t/124/sale Львов, кредиагриколь, правэкс. Курсы соответственно по ссылке.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 29.11.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:32

благодарю

благодарю :D Дядя Дима
konstantyn_chel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:39

В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.
Vorlon
 
Повідомлень: 7288
З нами з: 14.06.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:54

  Vorlon написав:В Индустриалбанке появился онлайн-валютообмен. Вчера как раз для этого обновилось приложение для Андроида.

Які тарифи? Вигідно? Треба мати валютну картку?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 16.10.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.