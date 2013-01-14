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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3819382038213822>
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:16

yanyura
Тут у допысувача не 25, а опять 125.

Неспособность полная осилить элементарное, что можно быть целиком и полностью за европейский выбор и при этом объективно рассматривать происходящие процессы, действия, поступки и т.д.

Допысувач со своей логикой, как обычно, откопал повод о совкофильстве-зрадофильстве.
С логикой аля позавчерашней моей связи с модераторами после пришедшего к нему какого-то нестандартного ответа.
И как с гуся вода))) вылез и дописуэ)))

Дописувачу
разобраться в сути моего сообщения выше о референдуме и изменениях в Конституцию дописувачу не под силу.
Раз он углядел в нём противоречие у меня (у меня!!!) по вопросу ответственности власти. С потолка...
Он воюет))) . через такие очки неспособность к восприятию текста зашкаливает все пределы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:31

Для шариковых

Речь не о правильно-неправильно, целесообразно-нецелесообразно, речь о средствах и способах.

Ничто не мешает власти потратить усилия не на набивание своих карманов и борьбу за власть, а направить эти средства и усилия на объективное информирование-объяснение народу о правильности-целесообразности европейского вектора и севантл. союза.

Грубо: вместо массы пиара себя повышение знаний населения.

Тем более, что после росагрессии доля и значение кримских и донб.противников евровектора кардинально упала.
В то время как сторонников везде возросла.


Но допысувач воспринимает всё в своей)) плоскости.
Поэтому прибегает к подмене предмета и уводу к образным примерам о самогубцях.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Ветка превратилась в монолог имени detroytred. Неинтересно - отписываюсь. Реально нужно делать ограничения на количество постов в одной ветке!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:39

Tegularius
Ваше право считать, как хотите.

Но попробуйте обосновать, что Украина может обеспечить себе этот внеблоковый статус.

Если бы это было так просто, то множество стран заявило *мы нейтральны*. И всё))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:47

BIGor
Если в Вашу сторону будет такой поток лжи и клеветы, претензий, обвинений с потолка, как в мою, так и Вы замоноложите.

Я учёл Ваше мнение.
Но пока оно всё тоже из рядов ...

Поэтому подожду ещё других.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:18

  budivelnik написав:Хто з тут присутніх проти вступу в НАТО

а чем плох внеблоковый статус? кстати вполне успешные европейские страны Австрия, Швеция, Швейцария и Финляндия не члены НАТО и не комплексуют по этому поводу...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:35

Тракторист
Так этим странам реально агрессия с чьей-то)) стороны не очень угрожает.
Поэтому имеют возможность выбора.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:58

detroytred я полностью уважаю Ваше мнение, но Вас тут очень много. Очень подозрительно и нездорово выглядит.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:25

BIGor
С тем, что нездорово выглядит, согласен.
Но уверяю, что это лишь совпадение по одному критерию (множеству постов).
Который мне ставят в укор.
С данной претензией в мой адрес я полностью согласен. Однозначно меня много.

Но были же и причины.
Из-за нападок с ветки ушли форумчане...
У меня другая реакция. Я отбиваюсь и чтобы не прирпвниваться к голословным выпадам моих оппонентов тщательно аргументирую каждое своё мнение и контрвыпад.
В основном именно поэтому меня так много...

Второй нюанс -- форум для обмена думками, а не столько для читателей. Для читателей -- *газеты*))
Поэтому, я так понимаю, нет ограничений по количеству сообщений.

Я немало вношу тем для обсуждений. Поэтому неудивительно, что потом сам дискутирую по ним в ответ на мнения других.

Впрочем, попробую взять на себя сам обязательство и ограничить своё присутствие.
Потому что, согласен, слишком меня много))

Пишите. Обсуждайте. Поднимайте вопросы.
Но без острых дискуссий (точнее разных мнений и аргументированных споров) ветка загнется. Скатившись в бросание оскорблениями, что свойственно темам с политическими разногласиями.
Как и все НЕИНФОРМАТИВНЫЕ (наподобие валютной и т.п.) веток.

Имхо,конечно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:56

  detroytred написав:Тракторист
Так этим странам реально агрессия с чьей-то)) стороны не очень угрожает.
Поэтому имеют возможность выбора.

99,99% процентов наших угроз - это нежелание выполненять собственное законодательство...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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