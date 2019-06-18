Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты"
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 04 січ, 2016 15:24
а де посилання на петицію? чи це тільки назва форуму, чи справді подана петиція? було б багато підписів.
truht
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Додано: Пон 04 січ, 2016 16:07
iurii44 написав: Sanyok77 написав:
Если я не ошибаюсь, с этого года (с 01.01.2016) депозитный налог 19,5%.
Из них 18% сам налог и 1,5% это военный сбор. Поправьте меня, если я не прав.
В каком документе Вы это видели?
В новом Налоговом кодексе.
Faceless
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Додано: Пон 04 січ, 2016 19:08
Faceless написав: iurii44 написав: Sanyok77 написав:
Если я не ошибаюсь, с этого года (с 01.01.2016) депозитный налог 19,5%.
Из них 18% сам налог и 1,5% это военный сбор. Поправьте меня, если я не прав.
В каком документе Вы это видели?
В новом Налоговом кодексе.
Просьба, дайте ссылку на сайт нового Налогового кодекса.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
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Додано: Пон 04 січ, 2016 19:10
iurii44 написав: Faceless написав: iurii44 написав:
В каком документе Вы это видели?
В новом Налоговом кодексе.
Просьба, дайте ссылку на сайт нового Налогового кодекса.
Пока на сайте Рады висит старая версия
Проект, подписанный -
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512
167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту);
Faceless
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Додано: Чет 19 гру, 2019 01:26
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67351
Хоть бы утвердили скорее.
Если реально отменят депозитный налог, это будет очень здорово!
Sanyok77
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Додано: Чет 19 гру, 2019 05:42
Где это видано, чтобы чинуши отказались от бабок, на которые уже наложили лапу?
VladimirK
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Додано: Чет 19 гру, 2019 08:47
Когда ввели налог, многие ушли из банков, или приват безналоговый
Но сейчас процентные ставки упали, держать в банках стало не выгодно, проще в бакс и матрац ...и спать до лучших времён Налог на депозит это очень плохо, пора отменять, срочно
правильной дорогой идете...
OGO
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:02
а что могут отменить налог? может пока война идет то его и не отменят((
nadyaslip
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:57
nadyaslip написав:
а что могут отменить налог? может пока война идет то его и не отменят((
И наоборот.
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ruvex
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