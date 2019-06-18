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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 04 січ, 2016 15:24
Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты
а де посилання на петицію? чи це тільки назва форуму, чи справді подана петиція? було б багато підписів.
Додано: Пон 04 січ, 2016 16:07
Додано: Пон 04 січ, 2016 19:08
Просьба, дайте ссылку на сайт нового Налогового кодекса.
Практикующий вкладчик.
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Додано: Пон 04 січ, 2016 19:10
Пока на сайте Рады висит старая версия
Проект, подписанный -
Додано: Чет 19 гру, 2019 01:26
Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты
Хоть бы утвердили скорее.
Если реально отменят депозитный налог, это будет очень здорово!
Додано: Чет 19 гру, 2019 05:42
Где это видано, чтобы чинуши отказались от бабок, на которые уже наложили лапу?
Додано: Чет 19 гру, 2019 08:47
Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты
Когда ввели налог, многие ушли из банков, или приват безналоговый
Но сейчас процентные ставки упали, держать в банках стало не выгодно, проще в бакс и матрац ...и спать до лучших времён
Налог на депозит это очень плохо, пора отменять, срочно
правильной дорогой идете...
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:02
Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты
а что могут отменить налог? может пока война идет то его и не отменят((
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:57
И наоборот.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:41
и чем это здорово?
меня больше не налог на депозиты волнует а стремительное снижение ставок по вкладам.
к примеру если раньще спокойно можно было валюту ложить под 8-10%, потом под 5%(если вычесть налог то реально получалось 4%), а сейчас вовсе пипец, в среднем 2-3%(если вычесть налог то еще меньше).
Думаю если они и отменят налог , то ставка будет 1-2%, реально тогда лучше бы было 5-10% и платить этот налог, лишь бы он пошел на пользу государству или социальные программы то я не против чтобы его высчитывали с процентов, просто сейчас такие проценты что уже нету с чего высчитывать.
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