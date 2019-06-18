Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты"

Додано: Вів 14 січ, 2020 11:41

Sanyok77 написав: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67351

Хоть бы утвердили скорее.

Если реально отменят депозитный налог, это будет очень здорово! http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67351Хоть бы утвердили скорее.Если реально отменят депозитный налог, это будет очень здорово!

меня больше не налог на депозиты волнует а стремительное снижение ставок по вкладам.к примеру если раньще спокойно можно было валюту ложить под 8-10%, потом под 5%(если вычесть налог то реально получалось 4%), а сейчас вовсе пипец, в среднем 2-3%(если вычесть налог то еще меньше).Думаю если они и отменят налог , то ставка будет 1-2%, реально тогда лучше бы было 5-10% и платить этот налог, лишь бы он пошел на пользу государству или социальные программы то я не против чтобы его высчитывали с процентов, просто сейчас такие проценты что уже нету с чего высчитывать.