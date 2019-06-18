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Петиция для победы над антинародным
"налогом на депозиты"

Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты"
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2016 15:24

Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты

а де посилання на петицію? чи це тільки назва форуму, чи справді подана петиція? було б багато підписів.
truht
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2016 16:07

  iurii44 написав:
  Sanyok77 написав:Если я не ошибаюсь, с этого года (с 01.01.2016) депозитный налог 19,5%.
Из них 18% сам налог и 1,5% это военный сбор. Поправьте меня, если я не прав.

В каком документе Вы это видели?

В новом Налоговом кодексе.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2016 19:08

  Faceless написав:
  iurii44 написав:
  Sanyok77 написав:Если я не ошибаюсь, с этого года (с 01.01.2016) депозитный налог 19,5%.
Из них 18% сам налог и 1,5% это военный сбор. Поправьте меня, если я не прав.

В каком документе Вы это видели?

В новом Налоговом кодексе.

Просьба, дайте ссылку на сайт нового Налогового кодекса.
Практикующий вкладчик.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2016 19:10

  iurii44 написав:
  Faceless написав:
  iurii44 написав:В каком документе Вы это видели?

В новом Налоговом кодексе.

Просьба, дайте ссылку на сайт нового Налогового кодекса.

Пока на сайте Рады висит старая версия
Проект, подписанный - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512
167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту);
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 01:26

Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67351
Хоть бы утвердили скорее.
Если реально отменят депозитный налог, это будет очень здорово!
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 05:42

Где это видано, чтобы чинуши отказались от бабок, на которые уже наложили лапу?
VladimirK
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 08:47

Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты

Когда ввели налог, многие ушли из банков, или приват безналоговый
Но сейчас процентные ставки упали, держать в банках стало не выгодно, проще в бакс и матрац ...и спать до лучших времён
Налог на депозит это очень плохо, пора отменять, срочно
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:02

Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты

а что могут отменить налог? может пока война идет то его и не отменят((
nadyaslip
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:57

  nadyaslip написав:а что могут отменить налог? может пока война идет то его и не отменят((

И наоборот.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:41

и чем это здорово?

  Sanyok77 написав:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67351
Хоть бы утвердили скорее.
Если реально отменят депозитный налог, это будет очень здорово!

меня больше не налог на депозиты волнует а стремительное снижение ставок по вкладам.
к примеру если раньще спокойно можно было валюту ложить под 8-10%, потом под 5%(если вычесть налог то реально получалось 4%), а сейчас вовсе пипец, в среднем 2-3%(если вычесть налог то еще меньше).
Думаю если они и отменят налог , то ставка будет 1-2%, реально тогда лучше бы было 5-10% и платить этот налог, лишь бы он пошел на пользу государству или социальные программы то я не против чтобы его высчитывали с процентов, просто сейчас такие проценты что уже нету с чего высчитывать.
Raymond
 
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