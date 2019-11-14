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Арсенал Страхование
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 14 лис, 2022 11:58
Купувала тут каско, все влаштовує. Принаймні невеликі ушкодження (розбита фара) доволі швидко покривають - за один день.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:16
Підкажіть, їду за кордон не на своєму авто. На кого треба оформлювати страховку - на себе чи на власника?
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ValeriyBob
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