ARX (AXA Страхування)

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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:31
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
fov Вітаємо! У випадку, якщо виявиться, що винний водій не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, тобто не укладав договору зі страховою, або не поновлював такий договір після його закінчення, або має пільгу - то відшкодування за такого водія виплачує МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро України). З повагою Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:17
arx сегодня война разрушает много имущества. Что можете посоветовать для защиты автомобиля? Есть ли у вас какие-нибудь программы от военных рисков?
Додано: Пон 11 вер, 2023 16:55
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
res Вітаємо! Так, ми маємо продукт КАСКО «Залізний купол», котрий покриває воєнні ризики (від пошкодження та знищення авто). Переходьте за посиланням
Додано: Сер 18 жов, 2023 11:37
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Леся Вітаємо! Так, звичайно. Переходьте за посиланням
З повагою
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:10
Добрий день. Чи є у ARX страхування майна (квартири) від воєнних ризиків?
Додано: Чет 21 бер, 2024 16:30
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
Mandy Вітаємо! На жаль, ні. З повагою
Відділ контролю якості сервісу СК «АРКС»
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