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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 14 лис, 2022 12:58
Купувала тут каско, все влаштовує
Купувала тут каско, все влаштовує. Принаймні невеликі ушкодження (розбита фара) доволі швидко покривають - за один день.
Додано: Вів 29 лис, 2022 22:16
Підкажіть, їду за кордон не на своєму авто
Підкажіть, їду за кордон не на своєму авто. На кого треба оформлювати страховку - на себе чи на власника?
Додано: Вів 20 гру, 2022 18:45
ггигрома
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи покриває ваше страхування виявлення гігроми і її видалення? Це ж непередбачувана хвороба. Дякую.
Додано: Вів 27 гру, 2022 12:08
медстрахування
Придбали тут нещодавно з донькою медичне страхування. За кордоном з дитиною нелегко, особливо коли дитина хворіє. Зателефонувала в службу підтримки, коли доньці стало зле, і операторка не тільки до лікаря записала, а ще й морально підтримала. Відчути турботу дуже важливо, дякую службі підтримки за це
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:46
Що за страхівка і скільки коштує?
Додано: Пон 19 чер, 2023 20:18
самокат
Добрий день. Чи можна у вас застрахувати електросамокат дитячий? прошу відповісти на номер 063-63-54-222
Додано: Чет 29 чер, 2023 18:24
100%%
як за свої гроші непогана страхова компанія
Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:34
Re: Арсенал Страхование
Це що? У Арсенала є задоволені клієнти? Мій досвід не такий райдужний. Виплат не отримала! Ані копійчини! Більше не зв'язуюсь з цією страховою! І нікому не раджу!
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