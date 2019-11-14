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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Арсенал Страхование

Арсенал Страхование
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Арсенал Страхование 4 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
33%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:15

Доброго дня. Підкажіть, чи діють у вас пільги на зелену карт

Доброго дня. Підкажіть, чи діють у вас пільги на зелену картку для військових?
gekade7479
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2023 11:16

Re: Арсенал Страхование

Як довго виплачуються гроші за дтп?
Андрій1
 
Повідомлень: 7
З нами з: 23.01.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 18:58

Re: Арсенал Страхование

мед. страхування покриває страховий випадок, який стався за кордоном?
Лара
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.08.23
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:27

Re: Арсенал Страхование

Чи можна застрахувати будинок/гараж/машину на випадок влучання під час обстрілів?
Al_ex
 
Повідомлень: 4
З нами з: 03.06.22
Подякував: 2 раз.
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