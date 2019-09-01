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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:11

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
vladimir07
 
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  #<1 ... 183184185186
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