Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален. И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве". Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.
Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально. Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров". У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня) А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).
Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.
Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем
1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ? 2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?
Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален. И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве". Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.
Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально. Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
спасибо
а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.
как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?
Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров". У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня) А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).
Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.
Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем
1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ? 2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?
1) Ну, в Чехии это как раз пэрэсичному очень нужно. На себе оценил, когда искали год назад. Я думаю, в украинских реалиях будет тоже востребовано, потому что тут в темах аналогично часто начинается уточнение "двушка, но по факту полноценная трёшка", "ванбэдрум" и т.п., но установленной терминологии нет.
Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров". У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня) А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).
Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.
Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем
1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ? 2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?
1) Ну, в Чехии это как раз пэрэсичному очень нужно. На себе оценил, когда искали год назад. Я думаю, в украинских реалиях будет тоже востребовано, потому что тут в темах аналогично часто начинается уточнение "двушка, но по факту полноценная трёшка", "ванбэдрум" и т.п., но установленной терминологии нет.
2) Площадь "кухни" (кухни-гостинной), ИМнХО.
Покумекал.
Пока отложу это предложение. Наш пипл к этому не готов, это будет ему мешать. Придёт время Чехии и иже с ними - отдельно запедалим для тех стран.
Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален. И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве". Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.
Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально. Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
спасибо
а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.
как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?
запедалили.
было так: если владелец и мы обнаружили, что его объява не актуальна - то телефон нельзя было посмотреть.
стало так: если владелец и мы обнаружили, что его объява не актуальна - то телефон можно посмотреть (при условии что владелец не зашёл на наш сайт и сам руцями не закрыл объект)
Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален. И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве". Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.
Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально. Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
спасибо
а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.
как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?
При этом в нескольких агентствах эта квартира : [url]https://flatfy.lun.ua/ул-подвойского-10-киев-сырец[/url]
После того как несколько дней назад стали активно приходить уведомления о неактуальности заметил, что такие случаи далеко не единичны. Хозяин тоже может периодически доставать из архива свое объявление если он не подписывал эксклюзивного договора.