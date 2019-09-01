Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Додано: Суб 07 бер, 2020 15:11

baraka



Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.

И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".

Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.



Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.

Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.