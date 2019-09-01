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проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:11

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:43

  Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров".
У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня)
А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).

Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.


Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем :)

1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ?
2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:50

  vladimir07 написав:baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.


спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:13

  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров".
У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня)
А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).

Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.


Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем :)

1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ?
2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?

1) Ну, в Чехии это как раз пэрэсичному очень нужно. На себе оценил, когда искали год назад.
Я думаю, в украинских реалиях будет тоже востребовано, потому что тут в темах аналогично часто начинается уточнение "двушка, но по факту полноценная трёшка", "ванбэдрум" и т.п., но установленной терминологии нет.

2) Площадь "кухни" (кухни-гостинной), ИМнХО.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:45

  Рыба-сом написав:
  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров".
У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня)
А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).

Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.


Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем :)

1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ?
2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?

1) Ну, в Чехии это как раз пэрэсичному очень нужно. На себе оценил, когда искали год назад.
Я думаю, в украинских реалиях будет тоже востребовано, потому что тут в темах аналогично часто начинается уточнение "двушка, но по факту полноценная трёшка", "ванбэдрум" и т.п., но установленной терминологии нет.

2) Площадь "кухни" (кухни-гостинной), ИМнХО.


Покумекал.

Пока отложу это предложение. Наш пипл к этому не готов, это будет ему мешать. Придёт время Чехии и иже с ними - отдельно запедалим для тех стран.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:47

  baraka написав:
  vladimir07 написав:baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.


спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?


запедалили.

было так: если владелец и мы обнаружили, что его объява не актуальна - то телефон нельзя было посмотреть.

стало так: если владелец и мы обнаружили, что его объява не актуальна - то телефон можно посмотреть (при условии что владелец не зашёл на наш сайт и сам руцями не закрыл объект)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:48

  baraka написав:
  vladimir07 написав:baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.


спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?


Только что пришло уведомление, что неактуально :
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 2020-03-10

При этом в нескольких агентствах эта квартира : [url]https://flatfy.lun.ua/ул-подвойского-10-киев-сырец[/url]

После того как несколько дней назад стали активно приходить уведомления о неактуальности заметил, что такие случаи далеко не единичны.
Хозяин тоже может периодически доставать из архива свое объявление если он не подписывал эксклюзивного договора.
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