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проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:11

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:43

  Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров".
У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня)
А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).

Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.


Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем :)

1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ?
2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 14:50

  vladimir07 написав:baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.


спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 10:13

  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров".
У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня)
А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).

Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.


Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем :)

1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ?
2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?

1) Ну, в Чехии это как раз пэрэсичному очень нужно. На себе оценил, когда искали год назад.
Я думаю, в украинских реалиях будет тоже востребовано, потому что тут в темах аналогично часто начинается уточнение "двушка, но по факту полноценная трёшка", "ванбэдрум" и т.п., но установленной терминологии нет.

2) Площадь "кухни" (кухни-гостинной), ИМнХО.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:45

  Рыба-сом написав:
  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Предлагаю перенимать передовой заграничный опыт: в Чехии нет такой путаницы как у нас, когда есть "однушка" и "однушка, но новая, большая, там кухня-гостинная 20 метров".
У них "стандартные советские" 1к-2к-3к-... называются "1+1", "2+1" и т.д. (кол-во комнат + кухня)
А "новые", с большой кухней-гостинной, называются "1+кк" (студия), "2+кк" (одна спальня + кухня-гостинная) и т.д., где "+кк" = "+ kuchyňský kout" (кухонный уголок, кухонний куток, если по-украински, так что можно то же самое кк использовать).

Можете понемногу внедрять терминологию (со всплывающим комментарием), а там и в массы, может, пойдёт.


Рыба-сом, спасибо, смотрю вы плотно следите за ближним зарубежьем :)

1) а на сколько это надо пересичному ? Вам - да, удобно, но насколько надо это остальным ?
2) а как это определять ? Какой алгоритм конверсии ?

1) Ну, в Чехии это как раз пэрэсичному очень нужно. На себе оценил, когда искали год назад.
Я думаю, в украинских реалиях будет тоже востребовано, потому что тут в темах аналогично часто начинается уточнение "двушка, но по факту полноценная трёшка", "ванбэдрум" и т.п., но установленной терминологии нет.

2) Площадь "кухни" (кухни-гостинной), ИМнХО.


Покумекал.

Пока отложу это предложение. Наш пипл к этому не готов, это будет ему мешать. Придёт время Чехии и иже с ними - отдельно запедалим для тех стран.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:47

  baraka написав:
  vladimir07 написав:baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.


спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?


запедалили.

было так: если владелец и мы обнаружили, что его объява не актуальна - то телефон нельзя было посмотреть.

стало так: если владелец и мы обнаружили, что его объява не актуальна - то телефон можно посмотреть (при условии что владелец не зашёл на наш сайт и сам руцями не закрыл объект)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 21:48

  baraka написав:
  vladimir07 написав:baraka

Если добавить в избранное некий объект от собственника, то впоследствии приходит уведомление от том, что объект стал неактуален.
И действительно, если проверить ссылку на собственника, то видим, что он спрятал объявление. Например, если объявление на olx, то оно может загружаться с пометкой "в архиве".
Но при этом данный объект вовсю рекламируют агентства и риелторы. Если зайти на lun то можно увидеть, что квартиру рекламируют десяток агентств.

Здесь ситуация, что объект актуален, просто объявление от хозяина не актуально.
Т.е. можно подумать, что квартира продана/снята, но она на самом деле хозяин переключился на услуги риелторов.


спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?


Только что пришло уведомление, что неактуально :
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 2020-03-10

При этом в нескольких агентствах эта квартира : [url]https://flatfy.lun.ua/ул-подвойского-10-киев-сырец[/url]

После того как несколько дней назад стали активно приходить уведомления о неактуальности заметил, что такие случаи далеко не единичны.
Хозяин тоже может периодически доставать из архива свое объявление если он не подписывал эксклюзивного договора.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 00:38

  vladimir07 написав:
  baraka написав:
  vladimir07 написав:baraka

спасибо

а дайте плиз ссылку на конкретный объект, чтобы мы могли разобраться на конкретном примере.

как вариант - писать что "мы обнаружили, что объект неактуален, но на всякий случай вот телефон владельца", верно ?


Только что пришло уведомление, что неактуально :
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 2020-03-10

При этом в нескольких агентствах эта квартира : [url]https://flatfy.lun.ua/ул-подвойского-10-киев-сырец[/url]

После того как несколько дней назад стали активно приходить уведомления о неактуальности заметил, что такие случаи далеко не единичны.
Хозяин тоже может периодически доставать из архива свое объявление если он не подписывал эксклюзивного договора.


если определять актуальность по "хвосту" объявлений от риелторов - то случаев когда "я позвонил, а оно неактуально" будет больше. Тоже не комильфо :(

Есть ещё какие-то идеи ?
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