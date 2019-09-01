Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:14
Faceless написав:
В рассылке последнее время приходит вместо новой цены $priceTool.format($nb, $currency, 0)
о, спс Faceless, скоро зафиксим
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baraka
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:24
В Хроме ползунок скролла справа слишком тонкий, почти незаметный.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:54
Faceless написав:
В рассылке последнее время приходит вместо новой цены $priceTool.format($nb, $currency, 0)
зафиксили + добавили написание приватного сообщения (мыло если что - можно выключить в настройках)
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baraka
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:54
Рыба-сом написав:
В Хроме ползунок скролла справа слишком тонкий, почти незаметный.
это чтобы лучше было видно падение цен
спс, пока его оставим мелким.
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baraka
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