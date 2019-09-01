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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:14

  Faceless написав:В рассылке последнее время приходит вместо новой цены $priceTool.format($nb, $currency, 0)


о, спс Faceless, скоро зафиксим
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:24

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

В Хроме ползунок скролла справа слишком тонкий, почти незаметный.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:54

  Faceless написав:В рассылке последнее время приходит вместо новой цены $priceTool.format($nb, $currency, 0)


зафиксили + добавили написание приватного сообщения (мыло если что - можно выключить в настройках)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:54

  Рыба-сом написав:В Хроме ползунок скролла справа слишком тонкий, почти незаметный.


это чтобы лучше было видно падение цен :)

спс, пока его оставим мелким.
baraka
 
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  #<1 ... 184185186187
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