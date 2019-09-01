Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:14
Faceless написав:
В рассылке последнее время приходит вместо новой цены $priceTool.format($nb, $currency, 0)
о, спс Faceless, скоро зафиксим
baraka
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:24
В Хроме ползунок скролла справа слишком тонкий, почти незаметный.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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3
Додано: Вів 17 бер, 2020 16:54
Faceless написав:
В рассылке последнее время приходит вместо новой цены $priceTool.format($nb, $currency, 0)
зафиксили + добавили написание приватного сообщения (мыло если что - можно выключить в настройках)
baraka
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:54
Рыба-сом написав:
В Хроме ползунок скролла справа слишком тонкий, почти незаметный.
это чтобы лучше было видно падение цен
спс, пока его оставим мелким.
baraka
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:12
в карточки новостроек добавлены калькуляторы рассрочки и окупаемости аренды
baraka
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Додано: Пон 30 бер, 2020 18:55
добавили пару интересных страниц:
1)
https://ua.m2bomber.com/stoimost-arendi
вбил адрес и показывает стоимость аренды
2)
https://ua.m2bomber.com/novostroy-ili-vtorichka
сравнение что брать - новострой или вторичку
baraka
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Додано: Пон 30 бер, 2020 19:09
Добрый вечер!
у меня дежавю или склероз ) напомните, пожалуйста, когда-то на Бомбере была возможность ввести номер телефона, и по нему выдавалась информация собственник или посредник и какие объекты по этому номеру сейчас активны на сайте, а какие - архивны. если я верно помню - подскажете прямую ссылочку?
Arien
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Додано: Пон 30 бер, 2020 20:49
Arien написав:
Добрый вечер!
у меня дежавю или склероз )
напомните, пожалуйста, когда-то на Бомбере была возможность ввести номер телефона, и по нему выдавалась информация собственник или посредник и какие объекты по этому номеру сейчас активны на сайте, а какие - архивны.
если я верно помню - подскажете прямую ссылочку?
ловите
https://ua.m2bomber.com/search-by-phone-info
baraka
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:10
Baraka,
Столкнулся с тем, что по названию улицы не показывает объявление от собственника, хотя тот же объект от агентств показывает (2 объявления).
А вот по номеру телефона собственника объявление показывается.
https://www.olx.ua/obyavlenie/m-darnits ... Iz7a8.html https://ua.m2bomber.com/flat-sell/cervo ... 11-5180452 https://ua.m2bomber.com/phone/0997337999
vladimir07
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