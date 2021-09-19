В аеропорту "Бориспіль" затримано одну з найбільших партій в

Додано: Суб 30 жов, 2021 15:38

vladus17 написав: не країна а ідіоти якісь. Ограбили на рівному місці людину. Можу поспорити тепер йому х*р ті гроші повернуть навіть як що він докаже що гроші були заробленні законним чином.

Що за закони?! не країна а ідіоти якісь. Ограбили на рівному місці людину. Можу поспорити тепер йому х*р ті гроші повернуть навіть як що він докаже що гроші були заробленні законним чином.Що за закони?!

vladus17 написав: я взагалі чому так сказав бо в мене самого забрали прикордонники 500USD і прийшлося їхати в Бориспільський суд щей платити 1700нрн штрафу. Хоть в мене і була декларація заповнена в США. То му що вона була заповнена за день (переліт заняв 18 годин) тому вона не важалася дійсною. Кароче навіть із заповненою деклараціею всеодно арештували і вилучіли кошти. Після цього випадку я зрозумі how fuck*d up наші закони я взагалі чому так сказав бо в мене самого забрали прикордонники 500USD і прийшлося їхати в Бориспільський суд щей платити 1700нрн штрафу. Хоть в мене і була декларація заповнена в США. То му що вона була заповнена за день (переліт заняв 18 годин) тому вона не важалася дійсною. Кароче навіть із заповненою деклараціею всеодно арештували і вилучіли кошти. Після цього випадку я зрозумі how fuck*d up наші закони

1) Не треба звинувачувати країну та її закони, а треба звинувачувати конкретних посадових осіб, як, наприклад, у цьому випадку:2) Особисто Вам треба бути послідовним, бо коли було порушено Ваше право, то Ви звинувачуєте, а коли порушують права інших осіб, то Ви "плюсуєте":3) У Вашому випадку порушення Вашого права можна було вирішити:4) Однак Ви "плюсанули", в тому числі, за:"...шестой, сыплящий Законами о незаконности вакцинации (т.е. бесплатно!!! консультирующий диссидентов), но не имеющий права подать в суд о незаконности, т.к. его это прямо не касается. С 1 ноября у него наконец-то появится такая возможность подать в суд на государство Украина на нарушение им его личных прав, защищенных Конституцией Украины. Но глубоко сомневаюсь, что он это сделает, скорее при первом же недопуске его в суд по причине отсутствия "ковидных" документов (и соотв. неполучения им гонорара), он вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди, т.к. иначе его клиента посадят".5) Таким чином,