В аеропорту "Бориспіль" затримано одну з найбільших партій в
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Крупнейшие партии улетали в 20-х числах февраля. Из Жулян джеты улетали с интервалом в несколько минут. А в них все нажитое непосильным трудом. Интересно, их кто-то досматривал? Или хотя бы "посматривал"? По теме - несколько раз перечитал в статье сумму, думал ошибка.
Ivan Ivanov написав:Крупнейшие партии улетали в 20-х числах февраля. Из Жулян джеты улетали с интервалом в несколько минут. А в них все нажитое непосильным трудом. Интересно, их кто-то досматривал? Или хотя бы "посматривал"? По теме - несколько раз перечитал в статье сумму, думал ошибка.
Интересно, больше улетело чем на камазах с Легитимным уехало?
vladus17 написав:не країна а ідіоти якісь. Ограбили на рівному місці людину. Можу поспорити тепер йому х*р ті гроші повернуть навіть як що він докаже що гроші були заробленні законним чином. Що за закони?!
vladus17 написав:я взагалі чому так сказав бо в мене самого забрали прикордонники 500USD і прийшлося їхати в Бориспільський суд щей платити 1700нрн штрафу. Хоть в мене і була декларація заповнена в США. То му що вона була заповнена за день (переліт заняв 18 годин) тому вона не важалася дійсною. Кароче навіть із заповненою деклараціею всеодно арештували і вилучіли кошти. Після цього випадку я зрозумі how fuck*d up наші закони
4) Однак Ви "плюсанули", в тому числі, за: "...шестой, сыплящий Законами о незаконности вакцинации (т.е. бесплатно!!! консультирующий диссидентов), но не имеющий права подать в суд о незаконности, т.к. его это прямо не касается. С 1 ноября у него наконец-то появится такая возможность подать в суд на государство Украина на нарушение им его личных прав, защищенных Конституцией Украины. Но глубоко сомневаюсь, что он это сделает, скорее при первом же недопуске его в суд по причине отсутствия "ковидных" документов (и соотв. неполучения им гонорара), он вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди, т.к. иначе его клиента посадят".
5) Таким чином, той, хто готовий відмовитись від дещиці свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговує ні свободи, ні безпеки: https://www.jnsm.com.ua/h/PZ44/