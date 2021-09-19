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В аеропорту "Бориспіль"
затримано одну з найбільших партій в

В аеропорту "Бориспіль" затримано одну з найбільших партій в
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2014 21:14

  hxbbgaf написав:20 000 баксов? Это крупнейшая партия?

Крупнейшая ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ партия.
Хотя действительно смешно...
dolendo
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Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2014 21:17

За такую поимку лет 20 назад(на моей памяти) инспектору дали премию в размере нынешних 50гривен. Весь пассажирский отдел Бориспольской таможни улыбался....
И А
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2014 23:38

Re: В аеропорту "Бориспіль" затримано одну з найбільших парт

Да уж, оборжака. Где были эти герои рентгена 18-22 февраля? А ведь был шанс задержать крупнейшую контрабанду валюты в истории человечества.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2014 08:15

люди по 50-100 т. возят в машинах..а они хвастаются..позорище!!!!
monetka3000
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Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2014 09:16

ржу 5 минут," 2585 евро, 20702 доллара" , тут по ляму доляров по дорогах возят и кто то задерживает в обычных сумках и ниче не хвалятся как таможни ГФС...
kentavr
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Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2014 19:59

  hxbbgaf написав:20 000 баксов? Это крупнейшая партия?

  Cris написав:Индонезиец- что с него возьмешь? Даже "договориться" не смог..

В общем, если везешь больше 20к, то таможенники сами "договариваются".
l-m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2014 20:39

Крупнейшие партии улетали в 20-х числах февраля. Из Жулян джеты улетали с интервалом в несколько минут. А в них все нажитое непосильным трудом. Интересно, их кто-то досматривал? Или хотя бы "посматривал"?
По теме - несколько раз перечитал в статье сумму, думал ошибка. :)
Ivan Ivanov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2014 22:04

  Ivan Ivanov написав:Крупнейшие партии улетали в 20-х числах февраля. Из Жулян джеты улетали с интервалом в несколько минут. А в них все нажитое непосильным трудом. Интересно, их кто-то досматривал? Или хотя бы "посматривал"?
По теме - несколько раз перечитал в статье сумму, думал ошибка. :)

Интересно, больше улетело чем на камазах с Легитимным уехало?
l-m
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:38

  vladus17 написав:не країна а ідіоти якісь. Ограбили на рівному місці людину. Можу поспорити тепер йому х*р ті гроші повернуть навіть як що він докаже що гроші були заробленні законним чином.
Що за закони?!

  vladus17 написав:я взагалі чому так сказав бо в мене самого забрали прикордонники 500USD і прийшлося їхати в Бориспільський суд щей платити 1700нрн штрафу. Хоть в мене і була декларація заповнена в США. То му що вона була заповнена за день (переліт заняв 18 годин) тому вона не важалася дійсною. Кароче навіть із заповненою деклараціею всеодно арештували і вилучіли кошти. Після цього випадку я зрозумі how fuck*d up наші закони

1) Не треба звинувачувати країну та її закони, а треба звинувачувати конкретних посадових осіб, як, наприклад, у цьому випадку:
http://veche.kiev.ua/journal/1325/

2) Особисто Вам треба бути послідовним, бо коли було порушено Ваше право, то Ви звинувачуєте, а коли порушують права інших осіб, то Ви "плюсуєте":
Эпидемия коронавируса в мире

3) У Вашому випадку порушення Вашого права можна було вирішити:
https://www.echr.com.ua/konfiskuvati-na ... vlasnosti/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e50#Text

4) Однак Ви "плюсанули", в тому числі, за:
"...шестой, сыплящий Законами о незаконности вакцинации (т.е. бесплатно!!! консультирующий диссидентов), но не имеющий права подать в суд о незаконности, т.к. его это прямо не касается. С 1 ноября у него наконец-то появится такая возможность подать в суд на государство Украина на нарушение им его личных прав, защищенных Конституцией Украины. Но глубоко сомневаюсь, что он это сделает, скорее при первом же недопуске его в суд по причине отсутствия "ковидных" документов (и соотв. неполучения им гонорара), он вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди, т.к. иначе его клиента посадят".

5) Таким чином, той, хто готовий відмовитись від дещиці свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговує ні свободи, ні безпеки:
https://www.jnsm.com.ua/h/PZ44/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:52

  Cris написав:Индонезиец- что с него возьмешь? Даже "договориться" не смог..

Поймал бы 2 случайных прохожих, которые сказали бы, что это их общие деньги, и нет проблемы. 10000 евро на человека.
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