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t;Міняйло.Заявки"

Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"
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  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:41

прроблемма с размещением заявок по актуальным курсам.

Добрый день. Участники торгов/обмена валют не имеют возможности размещать покупку и продажу долл. по реальным курсам. например сейчас реальная покупка долл. 34,15 а продажа 34,45

Решите эту проблемму!!!
bankyr2015
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 16:36

Добрий день, шановний bankyr2015.
Дякуємо за фідбек. Тимчасово збільшимо до 35%.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 21:46

Re: Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки"

отличный бизнес у чувачка - купить по 27 днем и продать вечером по 19 :lol:
я вижу чел - "активный користувач" (За рік з номеру розміщено 535 заявок)
я думаю, ему стоит серьезно задуматься о создании собственного мастер-класса :mrgreen:

Зображення

Зображення

Finance.ua - когда приведете свой сервис миняйла в чувства и начнете бороться со спаммерами в этом сервисе ? Как не зайду посмотреть - раз через раз какой-то треш там творится. :mrgreen:


п.с.
  bankyr2015 написав:Добрый день. Участники торгов/обмена валют не имеют возможности размещать покупку и продажу долл. по реальным курсам. например сейчас реальная покупка долл. 34,15 а продажа 34,45

:roll: :roll:
это как?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 11:39

Alex2007 дякую. Передала колегам.
Користувача bankyr2015 мав на увазі заявку https://i.imgur.com/LmSfwbM.png.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:48

проблема 294

Доброго дня. Раніше зверталась до вас з проблемою (не можу розміщувати оголошення на покупку та продаж валюти на номер 294, приходить смс "код закрито"), відповідь була, що проблема з вашої сторони!!!
Ви працюєте над вирішенням цього питання? Якщо так, протягом якого часу функція працюватиме?( Завчасно дякую за відповідь)
kanfetochkaaa
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 10:02

  kanfetochkaaa написав:Доброго дня. Раніше зверталась до вас з проблемою (не можу розміщувати оголошення на покупку та продаж валюти на номер 294, приходить смс "код закрито"), відповідь була, що проблема з вашої сторони!!!
Ви працюєте над вирішенням цього питання? Якщо так, протягом якого часу функція працюватиме?( Завчасно дякую за відповідь)

мать какая валюта, война в стране.
vitaliian
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