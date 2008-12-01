Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки

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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:28
а НБУ не накладе штраф на вас? оскільки недавно вийшла кумедно-злісна постанова, що забороняє будь-які публікації курсів валют!
Додано: Пон 22 сер, 2022 15:11
Добрий день, шановний greenozon.
Дякуємо за питання і турботу
НБУ посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют). Наш портал не відноситься до таких установ, тож штрафів не має бути.
З повагою, Ірина
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:05
Не размещает заявку
С обеда четверга не размещает заявку с водафона ( у вас нету не одной заявки на сайте с водафона), с Киевстар нельзя с четверга удалить заявку ( не через смс , не через код) заявки на размещение и удаление уходят, а на сайте без изменения.
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