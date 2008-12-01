Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки

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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 13 лис, 2023 16:30
Користуюсь послугами не вперше,до сих пір відправял смс с кодом з трьох букв и 6 цифр на номер 7576,смс по типу Fiz102591. кошти маю на рахунку а мені приходить після відправки смс,смс з номера 2828 з текстом "Невірний код запиту або послуга не активна!Для перевірки статусу підписок по Вашому номеру відправте смс з будь-яким текстом на безкоштовний номер 2828"
смс відправляв,мені пише что немає активних піписок,,,,допоможіть)
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Додано: Пон 13 лис, 2023 16:38
kiev24obmen
Добрий день, шановний користувач.
Напишіть, будь ласка, свій запит на support@finance.ua
.
Колеги зможуть оперативно Вам допомогти.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 14 лис, 2023 12:07
Ірина_ вже двічі,вчера та сьогодні написав у підтримку але немає зворотнього зв'язку,за номером котрий на сайті вказан,коли телефоную кажуть писати за тою адресою що ви і дали.підкажить можлива е ще якись варіанти?з іншого телфеону зробив все вийшло,але мені потрібно саме на мій телефон рабочий щоб працювало.....бо работи зменшелось дуже,ваш ресурс топовий и хочу продовжити корістуватись але не маю змоги....
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kiev24obmen
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Додано: Вів 14 лис, 2023 12:23
kiev24obmen написав:Ірина_
вже двічі,вчера та сьогодні написав у підтримку але немає зворотнього зв'язку,за номером котрий на сайті вказан,коли телефоную кажуть писати за тою адресою що ви і дали.підкажить можлива е ще якись варіанти?з іншого телфеону зробив все вийшло,але мені потрібно саме на мій телефон рабочий щоб працювало.....бо работи зменшелось дуже,ваш ресурс топовий и хочу продовжити корістуватись але не маю змоги....
Спробую допомогти, уточнюю.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 14 лис, 2023 14:05
kiev24obmen чи можна Вам написати на пошту, яка вказана при реєстрації на форумі?
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 14 лис, 2023 15:28
Ірина_ так вона активна,якщо що +380951362399 пошту перевыряю и чекаю,дякую
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kiev24obmen
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Додано: Вів 14 лис, 2023 15:40
kiev24obmen, дякую. Щойно передала Ваші контакти.
Сподіваюся, Ваше питання буде вирішено швидко!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:23
Ірина_
Допомокли з вирішенням проблеми,звісно шкода що мтс досі не має змоги на короткі номери!
Вмене е ще одне питання,що треба зробити щоб була біля заявок "активний користувач"щит якийс,бо я активно и не перший місяц користуюсь бильше 1 000 заявок а в мене її немає
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kiev24obmen
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