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Міняйло Заявки

Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 16:30

Допоможіть з миняйло

Користуюсь послугами не вперше,до сих пір відправял смс с кодом з трьох букв и 6 цифр на номер 7576,смс по типу Fiz102591. кошти маю на рахунку а мені приходить після відправки смс,смс з номера 2828 з текстом "Невірний код запиту або послуга не активна!Для перевірки статусу підписок по Вашому номеру відправте смс з будь-яким текстом на безкоштовний номер 2828"
смс відправляв,мені пише что немає активних піписок,,,,допоможіть)
kiev24obmen
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Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 16:38

kiev24obmen
Добрий день, шановний користувач.
Напишіть, будь ласка, свій запит на support@finance.ua.
Колеги зможуть оперативно Вам допомогти.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 12:07

Доброго дня

Ірина_ вже двічі,вчера та сьогодні написав у підтримку але немає зворотнього зв'язку,за номером котрий на сайті вказан,коли телефоную кажуть писати за тою адресою що ви і дали.підкажить можлива е ще якись варіанти?з іншого телфеону зробив все вийшло,але мені потрібно саме на мій телефон рабочий щоб працювало.....бо работи зменшелось дуже,ваш ресурс топовий и хочу продовжити корістуватись але не маю змоги....
kiev24obmen
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 12:23

  kiev24obmen написав:Ірина_ вже двічі,вчера та сьогодні написав у підтримку але немає зворотнього зв'язку,за номером котрий на сайті вказан,коли телефоную кажуть писати за тою адресою що ви і дали.підкажить можлива е ще якись варіанти?з іншого телфеону зробив все вийшло,але мені потрібно саме на мій телефон рабочий щоб працювало.....бо работи зменшелось дуже,ваш ресурс топовий и хочу продовжити корістуватись але не маю змоги....

Спробую допомогти, уточнюю.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 14:05

kiev24obmen чи можна Вам написати на пошту, яка вказана при реєстрації на форумі?

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 15:28

так

Ірина_ так вона активна,якщо що +380951362399 пошту перевыряю и чекаю,дякую
kiev24obmen
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Повідомлення Додано: Вів 14 лис, 2023 15:40

kiev24obmen, дякую. Щойно передала Ваші контакти.
Сподіваюся, Ваше питання буде вирішено швидко!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:23

Дякую

Ірина_
Допомокли з вирішенням проблеми,звісно шкода що мтс досі не має змоги на короткі номери!


Вмене е ще одне питання,що треба зробити щоб була біля заявок "активний користувач"щит якийс,бо я активно и не перший місяц користуюсь бильше 1 000 заявок а в мене її немає
kiev24obmen
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