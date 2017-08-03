Сотка компаний. Выбирать можно месяц....
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 22 вер, 2015 15:21
Туристическое страхование, какую компанию выбрать?
Посольство Германии обновило перечень страховщиков, которые получили право страховать туристов, путешествующих в страны Евросоюза и Шенгенской зоны. В него вошли 108 компаний, тогда как ранее он состоял из 113 СК. Опубликован полный список компаний, которым разрешено страховать туристов
Сотка компаний. Выбирать можно месяц....
Додано: П'ят 30 жов, 2015 23:36
У некоторых компаний есть возможность оформить электронный полис. Его достаточно и для посольства и для пересечения границы.
Заполняются данные на сайте, выбираются параметры, оплачивается и на электронную почту направляют полис.
Как пример, подобную услугу предлагает Альфа Страхование.
Есть такое и у других компаний. По мне так очень удобно.
Додано: Сер 27 січ, 2016 11:12
Int Когда ехали заграницу страховку оформляли в Глобал прайм (Global Prime Medicare). Пока всем доволен
Додано: Чет 16 чер, 2016 16:10
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А как получили визу в Болгарию без страховки?
Додано: Чет 30 чер, 2016 23:09
Перед поездкой в Турцию, купил страховку в офисе Уники, страхователь "Европейское туристическое страхование". 03.06. моё состояние резко ухудшилось, t 38,5,озноб, температура появилась от вскрывшигося карбункула. Позвонил в ассистант, долго выясняли причину обращения, данные договора, ФИО, местонахождение и пр., сказали " с Вами свяжемся". Проходит час, никто не звонит, время идёт, я звоню повторно, опять называю кто я и причину обращения, ответ "Ваш вопрос в работе с Вами свяжутся". Вообщем где-то через час, позвонили и сказали, что данные симптомы не страховой случай. Данная страховая отказалась предоставить услуги, по причине того, что кожные заболевания не покрываются страховкой. В итоге по приезду пролежал 5 дней в хирургии, где делали операцию, вскрыли и чистили рану от гноя, антибиотики, перевязки, переливание крови и пр.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
Додано: Чет 07 лип, 2016 09:36
Int
Хорошая страховая Арсенал Страхование, выплачивают всегда без проблем, страхуюсь там уже не первый год - и медицина и каско и осаго и квартиру недавно застраховал. Хороший онлайн сервис сделали - оформление страховок онлайн в личном кабинете можно следить за своими договорами, заявлять о страховых событиях
Додано: Вів 01 сер, 2017 09:06
Всегда покупал через Приватбанк на год, все страны, без указания конкретных дат
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:57
Ну и как впечатления? Страховых случаев не было? Тьфу-тьфу-тьфу, конечно.
Вот, кстати,
А то предыдущая битая уже
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