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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лис, 2021 14:32
Investor_K написав:
Как из гривневого Прозапаса денежку перечислить в другой банк с наименьшими потерями?
На IBAN по СЭП
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Додано: Пон 29 лис, 2021 15:33
velvet написав:
На IBAN по СЭП
Из той же оперы:
- эс как доллар
- нижнее подчёркивание
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Додано: Пон 29 лис, 2021 15:56
must be
)
IBAN (International Bank Account Number)
СЭП (система электронных платежей)
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velvet
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Додано: Пон 29 лис, 2021 16:04
velvet написав:
IBAN (International Bank Account Number)
СЭП (система электронных платежей)
Ага, а Земля - круглая )
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Додано: Вів 30 лис, 2021 14:02
velvet написав:
На IBAN по СЭП
Через экономиста в отделении можно?
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Investor_K
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Додано: Вів 30 лис, 2021 16:41
Investor_K написав: velvet написав:
На IBAN по СЭП
Через экономиста в отделении можно?
Бесплатно только через интернет-банкинг
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:22
velvet написав: Investor_K написав: velvet написав:
На IBAN по СЭП
Через экономиста в отделении можно?
Бесплатно только через интернет-банкинг
Не только, еще через Андроид-приложение.
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Julio
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Додано: Вів 30 лис, 2021 20:55
Julio написав:
Не только, еще через Андроид-приложение.
Ну если захотели уточнить, то написали бы:
Мобільний додаток «EKO-BANK» для пристроїв Android та Мобільний додаток «EKO-BANK» для пристроїв Apple
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velvet
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Додано: Сер 01 гру, 2021 08:30
Сегодня не поздно закинуть р2р на прозапас?
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andreyiskra
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Додано: Сер 01 гру, 2021 09:13
andreyiskra написав:
Сегодня не поздно закинуть р2р на прозапас?
Лучше отправить по СЭП
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velvet
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