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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1066106710681069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:33

  velvet написав:
  andreyiskra написав:Сегодня не поздно закинуть р2р на прозапас?

Лучше отправить по СЭП

Мне 30 ноября девочка в отделении била себя пяткой в грудь, мол, "чтобы считалось, надо пополнить только 30го. Все пополнения 1го числа - уже за половинную ставку".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:39

  Искатель написав:
  velvet написав:
  andreyiskra написав:Сегодня не поздно закинуть р2р на прозапас?

Лучше отправить по СЭП

Мне 30 ноября девочка в отделении била себя пяткой в грудь, мол, "чтобы считалось, надо пополнить только 30го. Все пополнения 1го числа - уже за половинную ставку".


колись так і було. підвищена ставка діяла тоді доки сума зайшла на рахунок до початку місяця а не на початку. не знаю чи зараз щось помінялося.
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  #<1 ... 1066106710681069
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