Мне 30 ноября девочка в отделении била себя пяткой в грудь, мол, "чтобы считалось, надо пополнить только 30го. Все пополнения 1го числа - уже за половинную ставку".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:33
Додано: Чет 02 гру, 2021 23:39
колись так і було. підвищена ставка діяла тоді доки сума зайшла на рахунок до початку місяця а не на початку. не знаю чи зараз щось помінялося.
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