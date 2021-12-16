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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1068106910701071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 00:58

  velvet написав:
  Investor_K написав:
  velvet написав:На IBAN по СЭП


Через экономиста в отделении можно?

Бесплатно только через интернет-банкинг

Який не працює і не підтримується
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:10

  Искатель написав:Тесно общался со своим менеджером в отделении "Укргаза" (дали персонального за старые заслуги).
Сказали так: все, что получено в результате валютообмена, будет доступно только на следующий рабочий день.
Купил евро в пятницу - снимешь только в понедельник.
Продал доллары в субботу - гривна доступна тоже в понедельник.
Поэтому сразу после обмена платежи по СЭП толкать бесполезно; будут зависать из-за "недостатка средств на счете".

А чего вы тут удивляетесь? Это ж Укргазбанк! У них переброска между двумя своими гривневыми Прозапасами будет с комиссией 5 грн.


я покупаю и снимаю через 1 секунду.
если вы снимаете платежкой со счета - да, нужно ждать ... но зачем такие извращения, если есть карты? ) с карты снимается по авторизационному остатку - поэтому едва обменяв сразу можно снимать ...

что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:01

Получил официальный ответ от банка по поводу валютообмена с валюты в грн и невозможности отправки гривны день в день.

Зображення

3.2.2.18.3.розрахунки між учасниками Платіжної системи здійснюються згідно з правилами міжнародних Платіжних систем у строк від 2 до 45 діб та залежать від банка-еквайра та Платіжної системи та не може бути змінений за ініціативою Банку.
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 111121.pdf

Перечитал несколько раз, ничего не понял, может кто разбирается. Причем здесь международные Платежные системы, если операции валютообмена проводятся внутри банка?
  IMPRINTER написав:что касается обратного обмена (валюты на гривну) и последующего сэпа - да, СЭП идет со счета и нужна проводка.

Так вот мне и непонятно, почему проводка не проходит сразу (в течение дня), а только на следующий опер. день.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:11

  Striker написав:Перечитал несколько раз, ничего не понял, может кто разбирается. Причем здесь международные Платежные системы, если операции валютообмена проводятся внутри банка?


Видать реализовали валютообмен так что пополняют именно карту, а не счет.
Ну а на счету они оказываются только после синхронизации оборотов с МПС.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:33

спрэд 30 коп.

какая есть адекватная замена?

банк Львов? Кредо? Правэкс? УкрЭксим?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:56

  proftpd66 написав:спрэд 30 коп.

какая есть адекватная замена?

банк Львов? Кредо? Правэкс? УкрЭксим?


что именно заменить?
https://mustbe.ml/kurs/

львов да, но отделений мало
правекс да но с задержкой
укржксим нет
кредо да
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:24

Re: Укргазбанк

  cohan написав:львов да, но отделений мало
правекс да но с задержкой
укржксим нет
кредо да

А наш любимый Прокредит?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:51

Re: Укргазбанк

Напомните, плз, с виртуального прозапаса можно валюту снять в кассе без комиссии?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:19

  dr_morgenstern написав:Напомните, плз, с виртуального прозапаса можно валюту снять в кассе без комиссии?

Конечно. С паспортом за ордером к операционисту а потом с ордером в кассу
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:49

  Investor_K написав:
  cohan написав:львов да, но отделений мало
правекс да но с задержкой
укржксим нет
кредо да

А наш любимый Прокредит?



да не очень прокредит, никогда не очень,
свой курсе через межбанк - тот же ОТП не хуже

+ тот кейс когда он покупал валлюту и его наказали - я вообще не представляю как там надо накосячить,
наверно, дело ФОПа касалось, или год до мейнстрима....
cohan
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