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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:13
Re: Укргазбанк
Не пойму, это мне так повезло или тут сэп зачисляют как попало? С самого утра еще отправил и до сих пор газмяс не зачислил
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:52
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:16
velvet
Общем на картсчет мне не зачислили, ибо нужно было кроме айбана еще в назначении указать субсчет, а зачислили на 2620 с комисией 0.5%. Куро сказало,что нужно свой договор читать. Ибо кнопки с реквизитами айбана в приложени недостаточно
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