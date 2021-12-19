Додано: Пон 20 гру, 2021 10:30

Продаю онлайн валюту, зачисляю на гривневую Прозапас.

Сумма на карте отображается.

Перевожу по CЭП на свой счет в другом банке.

Подтверждаю пароль из СМС.

Приложение пишет - все ОК!

Через полчаса захожу в приложение снова.

На карте та же сумма.

Звоню в поддержку.

Там отвечают - сумма на счет еще не зачислена, пересылка невозможна.

Как в выписке появится - тогда.

И тут у меня два вопроса, напишу их большими буквами, чтобы не сорваться на мат:

1. ПОЧЕМУ В УКРГАЗЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ ТАК ДОЛГО?! В ДРУГИХ БАНКАХ НА ЭТО УХОДЯТ МИНУТЫ, В УКРГАЗЕ "в течение дня"

2. ПОЧЕМУ В ПРИЛОЖЕНИИ НЕЛЬЗЯ ОТВЕТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ЧТО СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НЕДОСТАТОЧНО?!

3. ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЕНЫ НА СЧЕТ МОЖНО ТОЛЬКО ПО ВЫПИСКЕ, А ВЫПИСКУ МОЖНО ТОЛЬКО ОТПРАВИТЬ НА E-MAIL! ПОТРЯСАЮЩЕ USER-FRIENDLY!

Нет, лучше сделать не так как в других (нормальных) банках, а уверить пользователя, что все ОК и пусть ждет своих денег в другом банке до второго пришествия.

Ну вот как так? Просто нет приличных слов.



"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (С)



УкрГаз - это ловушка для денег. Берут деньги легко, отдают очень тяжело.

На поддержке мне уже заявили, что деньги на счет будут зачислены на следующий день. Деньги на карте заблокированы, платеж висит, на счету денег нет и незвестно, когда вообще будут. Прелэстно!