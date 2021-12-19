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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1069107010711072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:13

Re: Укргазбанк

Не пойму, это мне так повезло или тут сэп зачисляют как попало? С самого утра еще отправил и до сих пор газмяс не зачислил
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:52

  _Slava_ написав:Не пойму, это мне так повезло или тут сэп зачисляют как попало? С самого утра еще отправил и до сих пор газмяс не зачислил

Проверяйте реквизиты по которым отправляли. Обычно СЭП сюда заходит в течение часа.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:53

velvet
Та проверил уже несколько раз
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:00

_Slava_
Откуда отправляли?
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:16

velvet
Общем на картсчет мне не зачислили, ибо нужно было кроме айбана еще в назначении указать субсчет, а зачислили на 2620 с комисией 0.5%. Куро сказало,что нужно свой договор читать. Ибо кнопки с реквизитами айбана в приложени недостаточно :evil:
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:25

_Slava_
Так і є. Тут у Вас, фактично, один рахунок з одним IBANом, а усі продукти відкриваються, як субрахунки до нього. Щоб гроші опинилися там, де ви хочете, потрібно обов'язково вказувати субрахунок, інакше вони зараховують на "основний", якщо не помиляюся, то на той пподукт, що першим був відкритий.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:30

Продаю онлайн валюту, зачисляю на гривневую Прозапас.
Сумма на карте отображается.
Перевожу по CЭП на свой счет в другом банке.
Подтверждаю пароль из СМС.
Приложение пишет - все ОК!
Через полчаса захожу в приложение снова.
На карте та же сумма.
Звоню в поддержку.
Там отвечают - сумма на счет еще не зачислена, пересылка невозможна.
Как в выписке появится - тогда.
И тут у меня два вопроса, напишу их большими буквами, чтобы не сорваться на мат:
1. ПОЧЕМУ В УКРГАЗЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ ТАК ДОЛГО?! В ДРУГИХ БАНКАХ НА ЭТО УХОДЯТ МИНУТЫ, В УКРГАЗЕ "в течение дня"
2. ПОЧЕМУ В ПРИЛОЖЕНИИ НЕЛЬЗЯ ОТВЕТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ЧТО СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НЕДОСТАТОЧНО?!
3. ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЕНЫ НА СЧЕТ МОЖНО ТОЛЬКО ПО ВЫПИСКЕ, А ВЫПИСКУ МОЖНО ТОЛЬКО ОТПРАВИТЬ НА E-MAIL! ПОТРЯСАЮЩЕ USER-FRIENDLY!
Нет, лучше сделать не так как в других (нормальных) банках, а уверить пользователя, что все ОК и пусть ждет своих денег в другом банке до второго пришествия.
Ну вот как так? Просто нет приличных слов.

"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (С)

УкрГаз - это ловушка для денег. Берут деньги легко, отдают очень тяжело.
На поддержке мне уже заявили, что деньги на счет будут зачислены на следующий день. Деньги на карте заблокированы, платеж висит, на счету денег нет и незвестно, когда вообще будут. Прелэстно!
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 20 гру, 2021 11:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:32

  klug написав:_Slava_
Так і є. Тут у Вас, фактично, один рахунок з одним IBANом, а усі продукти відкриваються, як субрахунки до нього. Щоб гроші опинилися там, де ви хочете, потрібно обов'язково вказувати субрахунок, інакше вони зараховують на "основний", якщо не помиляюся, то на той пподукт, що першим був відкритий.


Угу, так должно быть, но только не все работники Укргаза об этом догадываются.
Я раз так три дня ждал перевода из Альфа в Укргаз, а деньги так и не пришли, вернулись в Альфа. Не указал субсчет. А докапаться в Укргазе кто тебе такую подлость сделал, невозможно.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 1069107010711072
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