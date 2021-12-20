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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:13
Re: Укргазбанк
Не пойму, это мне так повезло или тут сэп зачисляют как попало? С самого утра еще отправил и до сих пор газмяс не зачислил
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:52
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:16
velvet
Общем на картсчет мне не зачислили, ибо нужно было кроме айбана еще в назначении указать субсчет, а зачислили на 2620 с комисией 0.5%. Куро сказало,что нужно свой договор читать. Ибо кнопки с реквизитами айбана в приложени недостаточно
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:25
_Slava_
Так і є. Тут у Вас, фактично, один рахунок з одним IBANом, а усі продукти відкриваються, як субрахунки до нього. Щоб гроші опинилися там, де ви хочете, потрібно обов'язково вказувати субрахунок, інакше вони зараховують на "основний", якщо не помиляюся, то на той пподукт, що першим був відкритий.
Додано: Пон 20 гру, 2021 10:30
Продаю онлайн валюту, зачисляю на гривневую Прозапас.
Сумма на карте отображается.
Перевожу по CЭП на свой счет в другом банке.
Подтверждаю пароль из СМС.
Приложение пишет - все ОК!
Через полчаса захожу в приложение снова.
На карте та же сумма.
Звоню в поддержку.
Там отвечают - сумма на счет еще не зачислена, пересылка невозможна.
Как в выписке появится - тогда.
И тут у меня два вопроса, напишу их большими буквами, чтобы не сорваться на мат:
1. ПОЧЕМУ В УКРГАЗЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ ТАК ДОЛГО?! В ДРУГИХ БАНКАХ НА ЭТО УХОДЯТ МИНУТЫ, В УКРГАЗЕ "в течение дня"
2. ПОЧЕМУ В ПРИЛОЖЕНИИ НЕЛЬЗЯ ОТВЕТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ЧТО СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НЕДОСТАТОЧНО?!
3. ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЕНЫ НА СЧЕТ МОЖНО ТОЛЬКО ПО ВЫПИСКЕ, А ВЫПИСКУ МОЖНО ТОЛЬКО ОТПРАВИТЬ НА E-MAIL! ПОТРЯСАЮЩЕ USER-FRIENDLY!
Нет, лучше сделать не так как в других (нормальных) банках, а уверить пользователя, что все ОК и пусть ждет своих денег в другом банке до второго пришествия.
Ну вот как так? Просто нет приличных слов.
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (С)
УкрГаз - это ловушка для денег. Берут деньги легко, отдают очень тяжело.
На поддержке мне уже заявили, что деньги на счет будут зачислены на следующий день. Деньги на карте заблокированы, платеж висит, на счету денег нет и незвестно, когда вообще будут. Прелэстно!
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 20 гру, 2021 11:32, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 20 гру, 2021 10:32
Угу, так должно быть, но только не все работники Укргаза об этом догадываются.
Я раз так три дня ждал перевода из Альфа в Укргаз, а деньги так и не пришли, вернулись в Альфа. Не указал субсчет. А докапаться в Укргазе кто тебе такую подлость сделал, невозможно.
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:22
Двое операторов из поддержки уверяли меня, что я смогу увидеть, что деньги поступили на счет, если они появятся в выписке. И вот через полдня они в выписке появились. НО, на горячей линии меня уверяют, что это опять ничего не значит, и что деньги на счет не поступили. То есть кто-то из них определенно врет, не понятно только кто. "замечательный" банк и "замечательная" поддержка.
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:58
Я - могу ли я понять в приложении состояние счета, зашли деньги на него или нет?
Поддержка - Нет.
Я - А как мне тогда понять, что я могу выполнять перевод со счета?
Поддержка - Звонить на поддержку.
Рука-лицо!
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