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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:23
а шо делать, зима, газ всем нужен
я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
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cohan
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