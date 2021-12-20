а шо делать, зима, газ всем нужен
я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:23
Re: Укргазбанк
а шо делать, зима, газ всем нужен
я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
Додано: Вів 21 гру, 2021 05:30
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:00
Врагу не пожелаю быть клиентом этого колхоза, который по недоразумению назвали банком. Прошли сутки после валютообмена в приложении банка. Гривни на счету как не было, так и нет.
Ну почему у нас все государственное такое каличное и убогое?
И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет.
Переводился несколько лет назад на обслуживание из одного отделения в другое, так до конца и не перевели, половина в одном отделении, половина в другом.
Держитесь от этого банка подальше.
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:12
Лично я дважды заказывал звонком непосредственно в киевское отделение. Естественно, заказ на следующий день после звонка (или позднее).
В первый раз подошел в кассу после звонка кассира, во второй раз звонка не дождался - просто подошел Проблем с выдачей не было.
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:23
Колхоз он такой... колхоз
от приватизують банк (в планах вже надцять років) от тоді може щось і змінитьс яв колхозі!
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