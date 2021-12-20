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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:23

Re: Укргазбанк

а шо делать, зима, газ всем нужен

я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 05:30

  cohan написав:а шо делать, зима, газ всем нужен

я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
"пожизненный клиент" одинаково плохо, если вы не рантье и не собираете,то и в банк нести идея так себе
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:00

Врагу не пожелаю быть клиентом этого колхоза, который по недоразумению назвали банком. Прошли сутки после валютообмена в приложении банка. Гривни на счету как не было, так и нет.
Ну почему у нас все государственное такое каличное и убогое?
И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет.
Переводился несколько лет назад на обслуживание из одного отделения в другое, так до конца и не перевели, половина в одном отделении, половина в другом.
Держитесь от этого банка подальше.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:12

  kluychkooleg написав:И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет.

Лично я дважды заказывал звонком непосредственно в киевское отделение. Естественно, заказ на следующий день после звонка (или позднее).
В первый раз подошел в кассу после звонка кассира, во второй раз звонка не дождался - просто подошел :) Проблем с выдачей не было.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:23

Колхоз он такой... колхоз

от приватизують банк (в планах вже надцять років) от тоді може щось і змінитьс яв колхозі! :wink: :wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:29

Re: Укргазбанк

Я вже звик, що мені застосунок дає обміняти валюту один раз на добу. Зміна лімітів нічого не дає. "Щось пішло не так. Спробуйте пізніше".
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:00

Re: Укргазбанк

"Интересная банка." В принципе в курсе что очень тугая( привет главе НБУ кстати), но судя по всему вообще проблемная.
Есть в планах провести валютообмен, чувствую будут проблемы :( .
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:19

Re: Укргазбанк

Мобильное приложение под IOS немного глючит, приходится со временем привыкать, но ты уже знаешь, что и как "должно" происходить, что остаток изменится потом, что ....
Но, несмотря на это, кредит я взял в ЭТОМ банке, так как там было самое ОПТИМАЛЬНОЕ предложение. Да, не такое красивое приложение, приходится ездить какие-то подписи ставить раз в год, но тут уже выбирай сам, что для тебя главное, процентная ставка или плюшки типа мобильного приложения.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:40

  Примат написав:Мобильное приложение под IOS немного глючит, приходится со временем привыкать, но ты уже знаешь, что и как "должно" происходить, что остаток изменится потом, что ....
Но, несмотря на это, кредит я взял в ЭТОМ банке, так как там было самое ОПТИМАЛЬНОЕ предложение. Да, не такое красивое приложение, приходится ездить какие-то подписи ставить раз в год, но тут уже выбирай сам, что для тебя главное, процентная ставка или плюшки типа мобильного приложения.
Кредит можно по-сути в любом банке брать.Это их деньги.Лишь бы условия устраивали.А вот когда свои деньги забрать проблема это уже напрягает.
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