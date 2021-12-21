а шо делать, зима, газ всем нужен
я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:23
Re: Укргазбанк
а шо делать, зима, газ всем нужен
я с банком решил не связываться когда мне депо хотели другой впарить, понял что с деньгами как со своими распоряжаются
Додано: Вів 21 гру, 2021 05:30
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:00
Врагу не пожелаю быть клиентом этого колхоза, который по недоразумению назвали банком. Прошли сутки после валютообмена в приложении банка. Гривни на счету как не было, так и нет.
Ну почему у нас все государственное такое каличное и убогое?
И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет.
Переводился несколько лет назад на обслуживание из одного отделения в другое, так до конца и не перевели, половина в одном отделении, половина в другом.
Держитесь от этого банка подальше.
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:12
Лично я дважды заказывал звонком непосредственно в киевское отделение. Естественно, заказ на следующий день после звонка (или позднее).
В первый раз подошел в кассу после звонка кассира, во второй раз звонка не дождался - просто подошел Проблем с выдачей не было.
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:23
Колхоз он такой... колхоз
от приватизують банк (в планах вже надцять років) от тоді може щось і змінитьс яв колхозі!
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:29
Re: Укргазбанк
Я вже звик, що мені застосунок дає обміняти валюту один раз на добу. Зміна лімітів нічого не дає. "Щось пішло не так. Спробуйте пізніше".
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:00
Re: Укргазбанк
"Интересная банка." В принципе в курсе что очень тугая( привет главе НБУ кстати), но судя по всему вообще проблемная.
Есть в планах провести валютообмен, чувствую будут проблемы .
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:19
Re: Укргазбанк
Мобильное приложение под IOS немного глючит, приходится со временем привыкать, но ты уже знаешь, что и как "должно" происходить, что остаток изменится потом, что ....
Но, несмотря на это, кредит я взял в ЭТОМ банке, так как там было самое ОПТИМАЛЬНОЕ предложение. Да, не такое красивое приложение, приходится ездить какие-то подписи ставить раз в год, но тут уже выбирай сам, что для тебя главное, процентная ставка или плюшки типа мобильного приложения.
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:40
Кредит можно по-сути в любом банке брать.Это их деньги.Лишь бы условия устраивали.А вот когда свои деньги забрать проблема это уже напрягает.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:38
Re: Укргазбанк
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