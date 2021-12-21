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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:49
Investor_K написав: velvet написав:
Бесплатно только через интернет-банкинг
Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи.
Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж.
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velvet
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