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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1071107210731074 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 701 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 186 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 15% 102 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 19% 130 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 25% 178 Всього голосів : 701 Додано: Сер 22 гру, 2021 11:49 Investor_K написав: velvet написав: Бесплатно только через интернет-банкинг Бесплатно только через интернет-банкинг





Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи. Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи.

Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж. Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж. velvet Повідомлень: 4132 З нами з: 06.03.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 13:54 ramzes4 написав: kluychkooleg написав: И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет. И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет.

Лично я дважды заказывал звонком непосредственно в киевское отделение. Естественно, заказ на следующий день после звонка (или позднее).

В первый раз подошел в кассу после звонка кассира, во второй раз звонка не дождался - просто подошел Проблем с выдачей не было. Лично я дважды заказывал звонком непосредственно в киевское отделение. Естественно, заказ на следующий день после звонка (или позднее).В первый раз подошел в кассу после звонка кассира, во второй раз звонка не дождался - просто подошелПроблем с выдачей не было.



У нас в Харькове сколько не пытался, не получалось. Валюта-то в центральном отделении бывает. Но заказать нельзя. Говорят - приезжайте через неделю, будет - отдадим. У нас в Харькове сколько не пытался, не получалось. Валюта-то в центральном отделении бывает. Но заказать нельзя. Говорят - приезжайте через неделю, будет - отдадим. kluychkooleg Повідомлень: 1742 З нами з: 30.12.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 13:58 Investor_K написав: velvet написав: Бесплатно только через интернет-банкинг Бесплатно только через интернет-банкинг





Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи. Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи.



Из Укргаза только СЭП-ом по IBAN, даже между своими счетами (прозапас-пенсионный).

Приход денег с карты другого банка на гривневую карту ProZapas - бесплатно

Расход денег с любой карты ProZapas на карту другого банка - 0,5% + 5 грн

Перевод с ProZapas на Пенсионный - 0,5% + 5 грн

Снятие денег с гривневой карты ProZapas - 0,5% + 1 грн

Снятие денег с гривневой карты ProZapas по СЄП (через IBAN) -бесплатно

Обмен валюты с карты на карту - бесплатно для любой карты

Снятие денег с валютной карты ProZapas - бесплатно Из Укргаза только СЭП-ом по IBAN, даже между своими счетами (прозапас-пенсионный).Приход денег с карты другого банка на гривневую карту ProZapas - бесплатноРасход денег с любой карты ProZapas на карту другого банка - 0,5% + 5 грнПеревод с ProZapas на Пенсионный - 0,5% + 5 грнСнятие денег с гривневой карты ProZapas - 0,5% + 1 грнСнятие денег с гривневой карты ProZapas по СЄП (через IBAN) -бесплатноОбмен валюты с карты на карту - бесплатно для любой картыСнятие денег с валютной карты ProZapas - бесплатно kluychkooleg Повідомлень: 1742 З нами з: 30.12.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 13:59 velvet написав: Investor_K написав: velvet написав: Бесплатно только через интернет-банкинг Бесплатно только через интернет-банкинг





Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи. Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи.

Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж. Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж.



Ну p2p - тоже через Интернет-банкинг, но с комиссией.

Без комисии - только СЭП. Ну p2p - тоже через Интернет-банкинг, но с комиссией.Без комисии - только СЭП. kluychkooleg Повідомлень: 1742 З нами з: 30.12.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 14:06 Я уже немного успокоился, так как по итогу вышел в ноль.

Деньги на счете появились ровно через сутки, потом сработал перевод по СЭП, введенный заранее.

В итоге вышел в ноль, но нервов потратил много.

Кстати, перевод по СЭП висящий в стадии обработки в полночь превращается в тыкву, но в приложении это не отображается. После полуночи повторил - их стало два. Утром старый исчез.

Похоже, что банки ставят палки в колеса, чтобы затруднить спекулятивные игры на разности курсов в разных банках.

Газ не отдает сутки деньги, Кредит ограничивает суммой 100 000 грн на снятие в кассе и банкомате, потом конские проценты, у других банков ограничения на сумму безналичных переводов и т.д. kluychkooleg Повідомлень: 1742 З нами з: 30.12.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 416 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1071107210731074 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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