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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1071107210731074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 701
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
102
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
130
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
178
Всього голосів : 701
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:49

  Investor_K написав:
  velvet написав:Бесплатно только через интернет-банкинг



Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи.

Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:54

  ramzes4 написав:
  kluychkooleg написав:И даже сумму в валюте у нас в Харькове нельзя заранее заказать, как это делается во всех других банках по звонку на поддержку или лично в банке. Нет, нужно ехать в центральное отделение на свой страх и риск - будет валюта в кассе или нет.

Лично я дважды заказывал звонком непосредственно в киевское отделение. Естественно, заказ на следующий день после звонка (или позднее).
В первый раз подошел в кассу после звонка кассира, во второй раз звонка не дождался - просто подошел :) Проблем с выдачей не было.


У нас в Харькове сколько не пытался, не получалось. Валюта-то в центральном отделении бывает. Но заказать нельзя. Говорят - приезжайте через неделю, будет - отдадим.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:58

  Investor_K написав:
  velvet написав:Бесплатно только через интернет-банкинг



Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи.


Из Укргаза только СЭП-ом по IBAN, даже между своими счетами (прозапас-пенсионный).
Приход денег с карты другого банка на гривневую карту ProZapas - бесплатно
Расход денег с любой карты ProZapas на карту другого банка - 0,5% + 5 грн
Перевод с ProZapas на Пенсионный - 0,5% + 5 грн
Снятие денег с гривневой карты ProZapas - 0,5% + 1 грн
Снятие денег с гривневой карты ProZapas по СЄП (через IBAN) -бесплатно
Обмен валюты с карты на карту - бесплатно для любой карты
Снятие денег с валютной карты ProZapas - бесплатно
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:59

  velvet написав:
  Investor_K написав:
  velvet написав:Бесплатно только через интернет-банкинг



Горячка говорит что полюбе 0.5% надо отдать за вывод со счета. Без потерь только безналичные платежи.

Платёж на свой счёт в другом банке через интернет-банкинг это и есть безналичный платёж.


Ну p2p - тоже через Интернет-банкинг, но с комиссией.
Без комисии - только СЭП.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:06

Я уже немного успокоился, так как по итогу вышел в ноль.
Деньги на счете появились ровно через сутки, потом сработал перевод по СЭП, введенный заранее.
В итоге вышел в ноль, но нервов потратил много.
Кстати, перевод по СЭП висящий в стадии обработки в полночь превращается в тыкву, но в приложении это не отображается. После полуночи повторил - их стало два. Утром старый исчез.
Похоже, что банки ставят палки в колеса, чтобы затруднить спекулятивные игры на разности курсов в разных банках.
Газ не отдает сутки деньги, Кредит ограничивает суммой 100 000 грн на снятие в кассе и банкомате, потом конские проценты, у других банков ограничения на сумму безналичных переводов и т.д.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:26

kluychkooleg
Ну естественно я о платеже по СЭП ранее писал Investor_K. p2p через интернет-банкинг Укргаза делается на номер карты, а не на номер счёта.
velvet
 
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  #<1 ... 1071107210731074
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