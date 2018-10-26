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Вернум Банк

Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:23

  clientage написав:
  Molchyn написав:clientage Давно Вы там были? Нет там уже 16%. От гос. банков у меня неприятный осадочек. Скажем так - должны они мне. Точнее один :mrgreen:

Они всем должны, но они хоть как-то шевелятся :)
Рихлама, передайте там породухтологам Вернума
https://eximb.com/ukr/personal/deposits ... rest-rate/
Я закину им на год, під якусь Казку, но под 18.5% с ежемесячными

Прибутковий строковий в Сіми 15,7% від 276 днів до року.
Можна і на 10 років але кожний рік % ставка змінюється.
Виплата щомісячно.
Якщо % на карту +0,2% - умова лояльності.
Якщо Зарплатна картка +0,2% - умова лояльності.
Умови лояльності сумуються.
Ітого 16,1% від 276 днів до року в гривні.
Ось такі розклади.
Мінімальна сума депо 30000 грн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:42

Re: Вернум Банк

  Квесторе_поверніться написав:Ось такі розклади

та мона и не разжёвывать, эт чо сравниваем то, Симу и Вермут? :shock:
Чот Вермут совсем сдаёт позиции :(
Я вот их клиент уже лет 5 и такого болота ранее не замечал
Даёшь движняк к Покрова, ВОСР :mrgreen: НГ... просто день клиента выдумайте на эти выходные и поставьте аквариум со скречами +2% :P
Ну пипец же 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:39

Прокуратура заинтересовалась докапитализацией Вернум Банка

Киевская местная прокуратура № 6 осуществляет процессуальное руководство по материалам уголовного производства касательно докапитализации Вернум Банка на 40,5 млн грн.
https://minfin.com.ua/2018/10/08/35187331/
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 19:36

  югин написав:Киевская местная прокуратура № 6 осуществляет процессуальное руководство по материалам уголовного производства касательно докапитализации Вернум Банка на 40,5 млн грн.
https://minfin.com.ua/2018/10/08/35187331/


продал собственник квартиру , за деньги которые одолжил в банке , при этом кредитными деньгами провели в уставник :mrgreen: Михайловский отдыхает :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:11

Отето дупа нарисовалась
Ждемс абонки по картам :mrgreen:
Вернум внёс кардинальные изменения в свою депозитную программу. Теперь в гривне по всем срокам, кроме 7 и 14 дней ставка для вкладов Пенсионный и Элитный составляет 13%, а для остальных - 12%. Ставки в долларах США и евро практически во всех вкладах и сроках теперь составляют 2% и 1% соответственно.
... см. viewtopic.php?p=4482666#p4482666


ПС. Эт его шоли Бибипко хочет прикупить? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:44

  clientage написав:Отето дупа нарисовалась
Ждемс абонки по картам :mrgreen:
Вернум внёс кардинальные изменения в свою депозитную программу. Теперь в гривне по всем срокам, кроме 7 и 14 дней ставка для вкладов Пенсионный и Элитный составляет 13%, а для остальных - 12%. Ставки в долларах США и евро практически во всех вкладах и сроках теперь составляют 2% и 1% соответственно.
... см. viewtopic.php?p=4482666#p4482666


ПС. Эт его шоли Бибипко хочет прикупить? :wink:

Може НБУ заборонив депо залучати в звязку з підозрою про шахрайство при докапітілізації.
Для імяреків банка стала нецікава.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Якісь зовсім дивні % в банку
https://vernumbank.com/ua/depozit-strokovoy-1.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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  greenozon написав:Якісь зовсім дивні % в банку
https://vernumbank.com/ua/depozit-strokovoy-1.html

Возможно первый банк для Смолия)
никому не верю
sens
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