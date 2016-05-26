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Вернум Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку

Вернум Банк 3.3 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
5
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11

  clientage написав:да хай хоть Бибипке попробуют продаться, шоли :)

А чим тут Комсу можуть зацікавити?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:10

бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7

збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить

:oops:
:D
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:13

  greenozon написав:бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7

збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить

:oops:
:D

у вермута вааще под подъездом щас страшно околачиваться :mrgreen: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:31

-1 (самоликвидация)

Шановні клієнти та вкладники!
13.11.2018
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів.
https://vernumbank.com/
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:40

  AlexSV написав:Шановні клієнти та вкладники!
13.11.2018
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів.
https://vernumbank.com/

А хватить грошенят щоб всім віддати?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 15:45

  AlexSV написав:Шановні клієнти та вкладники!
13.11.2018
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів.
https://vernumbank.com/

Подзвонив в банк. Процедур видачі депозитів в персонала ще нема.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:12

Примітка 19. Події після дати балансу.
Після дати балансу 26 жовтня 2018 року акціонером прийнято рішення про припинення банківської
діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи.
https://docs.google.com/viewer?embedded ... b420e0.pdf
В звітності за 3 квартал інфо про самоліквід вже була. :(
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:52

  clientage написав:
  greenozon написав:бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7

збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить


:D

у вермута вааще под подъездом щас страшно околачиваться :mrgreen: :lol: :lol:



пророчі слова! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 16:57

  greenozon написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7

збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить


:D

у вермута вааще под подъездом щас страшно околачиваться :mrgreen: :lol: :lol:



пророчі слова! :)

ну месяца 2 Вермут всем всеми силами давал знать, шо к нему лучше ходить не нуна
и на том маладэць
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:00

Так скільки банок лищилось всього в БС Неньки?
За цей рік це вже 9-та вроді банка що випаровується.
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