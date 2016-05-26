А чим тут Комсу можуть зацікавити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:10
бібіка, комса, пишта...
куди котиться цей форум7
збіговисько бабок із сємками біля під'їзду і то зрозуміліше говорить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:13
у вермута вааще под подъездом щас страшно околачиваться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:31
-1 (самоликвидация)
Шановні клієнти та вкладники!
13.11.2018
У зв’язку із погодженням Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи, затвердженого Рішенням акціонера ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» № 33 від 26 жовтня 2018 року, відповідно до статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» повідомляє всім клієнтам та вкладникам, що повернення вкладних (депозитних) коштів, закриття рахунків буде проводитись у головному офісі ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» за адресою: місто Київ, проспект Гагаріна Юрія, будинок 17-В у строки та відповідно до умов договорів, крім вкладів (депозитів) термін дії яких закінчується після 01 березня 2019 року. Такі вклади повертаються достроково за заявою вкладника без перерахунку процентів за дострокове повернення коштів.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:40
А хватить грошенят щоб всім віддати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 15:45
Подзвонив в банк. Процедур видачі депозитів в персонала ще нема.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:12
Примітка 19. Події після дати балансу.
Після дати балансу 26 жовтня 2018 року акціонером прийнято рішення про припинення банківської
діяльності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи.
В звітності за 3 квартал інфо про самоліквід вже була.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:52
пророчі слова!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:57
ну месяца 2 Вермут всем всеми силами давал знать, шо к нему лучше ходить не нуна
и на том маладэць
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 лис, 2018 17:00
Так скільки банок лищилось всього в БС Неньки?
За цей рік це вже 9-та вроді банка що випаровується.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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