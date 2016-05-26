|
|
|
Вернум Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:15
Все узнал. Если депозит заканчивается до 01.03.18 то лучше дождаться окончания срока и получить нормальные проценты по депозиту. Если не терпится то в банк и заяву на досрочку. Но тогда проценты пересчитают. Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес. Так что и там все ок. По карточкам - не будет работать только сами карточки. Счет и деньги на нем останутся. Только надо в банк приехать в кассе забрать и счет закрыть. И да работают только через головную контору на Гагарина 17в.
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:19
Molchyn написав:
Вклады со сроком после 01.03.18 у них с правом снятия через 6 мес.
Прошу объяснить эту фразу. Что за 6 месяцев? Если депотизт заканчивается в июне 2019, то когда можно забирать - в январе 2020? Или имеется в виду "6 месяцев с 14 ноября", т.е. можно идти забирать после 14.05?
-
Вкладник-21
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 16.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:33
Там были депозиты на полтора года. Так вот с даты начала депозита 6 месяцев проходит и Вы можете прийти и забрать депозит с той ставкой которая была в договоре на конец срока. По факту проценты у них не пересчитываются. После этих 6 мес. можно забирать в любое время. И процент рассчитывают за фактический срок нахождения денег. В какой день забираете за тот период и проценты дают.
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|110
|13257
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14135
|2657569
|
|
|63843
|7960780
|
Сер 14 лис, 2018 09:35
BBC
|