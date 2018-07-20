Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 18:55
IMPRINTER написав:
а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?
Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет
Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 20:17
Vorlon написав: IMPRINTER написав:
а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?
Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет
семья - жена,дети и внуки,или одинокий волк Техаский рейнжер
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 23:12
sens написав: Vorlon написав: IMPRINTER написав:
а чем вам не подходят пополняхи у эксима ?
Мне нечего ими пополнять. У меня корпоративный Киевстар уже больше 10 лет
семья - жена,дети и внуки,или одинокий волк Техаский рейнжер
А для всех остальных есть тарифный план профессионал.
https://kyivstar.ua/ru/mm/tariffs/arhive/professional
WachtAmRhein
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Додано: Суб 21 лип, 2018 05:35
Vorlon написав: uaprofi
Тогда и не пишите, что 0,805 лучше 0 - только путаете людей
Исходя из той же математики, я сделал вывод, что овчинка выделки не стоит (ваша сима). Точнее говоря, выхлоп есть, но не настолько большой чтобы заморачиваться. Тем более с отовариванием бонусов возникла бы проблема - Ашан не подходит. А больше там ничего интересного и нет.
Коммуналь.
Себе или коллегам.
guntherhouse777
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