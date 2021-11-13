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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лис, 2021 21:51
все культурные свини из этой помойки давно свалили ) заходим иногда на огонек вспомнить былые времена. Помрет Конь - помянем - о мертвых или хорошо или ничего ).
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:10
Да ну... 13-15ая, где-то так...))
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:15
У меня тута кредитка осталась
Вот думаю таки закрыть от греха подальше. А то будет как с Михой, ещё и кефиром вертать заставят или жетонами от Паримач
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