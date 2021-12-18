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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:00
Re: Конкорд
novichok, нет.
Додано: Суб 18 гру, 2021 08:10
Re: Конкорд
Кэшбэк вроде отменяли. Или я не так понял?
Додано: Суб 18 гру, 2021 08:56
Re: Конкорд
andreyiskra, по картам Конкорд да, отменили. По картам neobank без изменений.
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:45
Re: Конкорд
Как называются карты необанка?
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:46
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