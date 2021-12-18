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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1038103910401041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 63
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
22
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
19
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:00

Re: Конкорд

novichok, нет.
MASolomko
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Повідомлень: 4103
З нами з: 08.03.18
Подякував: 469 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 08:10

Re: Конкорд

Кэшбэк вроде отменяли. Или я не так понял?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 28.01.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 08:56

Re: Конкорд

andreyiskra, по картам Конкорд да, отменили. По картам neobank без изменений.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 08.03.18
Подякував: 469 раз.
Подякували: 764 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:45

Re: Конкорд

Как называются карты необанка?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 28.01.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:46

  andreyiskra написав:Как называются карты необанка?
https://all.neobank.one/cards/
la9
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 02.07.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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  #<1 ... 1038103910401041
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