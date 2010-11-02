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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:14

брехати не вийде

---------------
30 апреля 2020 г «Международный инвестиционный банк» (МИБ), подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, отчитался, что в прошлом году средства клиентов в банке сократились с 8,7 до 2,1 млрд грн или на 75%.

Активы банка рухнули с 9,3 до 2,9 млрд грн.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:18

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  greenozon написав:в прошлом году

Зараз банка під 18% нормально платить і буде платити...надіємся.
В кризу з облегшеними активами і зобовязаннями краще заходити.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:02

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а на платіжних картках який відсоток нараховують?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:43

  asteriks написав:Квесторе_поверніться

а на платіжних картках який відсоток нараховують?

Там вроді по карті під депо нічого не капає...перекантовується в більш щедрі банки.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:57

Дышит ещё банка?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:39

  Ratatui написав:Дышит ещё банка?

18% по багаторічних на картку капнуло, картка робоча...
Троха рефінансу НБУ підлив банці.
Вся ця метушня навколо пятого Пороха ...поки не впливає.
Але ж всі розуміють шо банка дрібна ...тому і ризикова.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:31

Активи банку Порошенка скоротилася втричі
https://minfin.com.ua/ua/2020/06/03/46523397/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:51

  greenozon написав:Активи банку Порошенка скоротилася втричі
https://minfin.com.ua/ua/2020/06/03/46523397/

Скільки можна цей баян за 2019 рік мусолити?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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