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Міжнародний
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:15

  Вадимка написав:Банк снижает ставки по действующим депозитам.Сегодня позвонили и сказали,что вам отправили письмо и ставка будет не 18,а 12 процентов.

Ше не дзвонили...лист не отримував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:04

  Вадимка написав:Банк снижает ставки по действующим депозитам.Сегодня позвонили и сказали,что вам отправили письмо и ставка будет не 18,а 12 процентов.

А шо, еще оставалась надежда, что этой овнобанке репутация дороже барыша?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:07

  Stringer написав:
  Вадимка написав:Банк снижает ставки по действующим депозитам.Сегодня позвонили и сказали,что вам отправили письмо и ставка будет не 18,а 12 процентов.

А шо, еще оставалась надежды, что этой овнобанке репутация дороже барыша?

Хотів юзати довгостроковий під 18%. Юзаю з вересня року 2019.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Вадимка написав:Банк снижает ставки по действующим депозитам.Сегодня позвонили и сказали,что вам отправили письмо и ставка будет не 18,а 12 процентов.

А шо, еще оставалась надежды, что этой овнобанке репутация дороже барыша?

Хотів юзати довгостроковий під 18%. Юзаю з вересня року 2019.

Отож, чего б два раза на одну и ту же швабру не наступить :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:20

Re: Міжнародний Інвестиційний Банк

  Stringer написав:чего б два раза

Це які 2 рази?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:25

За підсумками дев’яти місяців 2020-го чистий прибуток Міжнародного інвестиційного банку (МІБ, найбільшим акціонером якого є Петро Порошенко) склав 5,6 млн грн, що в 9 разів менше, ніж за аналогічний період 2019 року (50,53 млн грн).

https://news.finance.ua/ua/news/-/48171 ... v-10-raziv
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:26

Как эта прачечная ещё работает?
Деньги Януковича не икаются? :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:29

  Вкладчик1234 написав:Как эта прачечная ещё работает?
Деньги Януковича не икаются? :)


Гривно не пахнет.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:35

  Вкладчик1234 написав:Как эта прачечная ещё работает?
Деньги Януковича не икаются? :)

Платить щомісячно 18% грязними. Все Ок.
Ростовського гроші це про гроші з ВБР?
Так як зайшли вони в банку так і пішли...Порох навіть поживитися ними не встиг.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:49

Квесторе_поверніться Які18%? Лише 10% максимум.
Вкладник-21
 
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