Міжнародний Інвестиційний Банк

Ви не вклались під 18% на 10 років коли я тут банку піарив?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:52
Ви не вклались під 18% на 10 років коли я тут банку піарив?
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:55
на 10 лет нужна капитализация процентов, пополнение хотя бы на 10%-30% от первоначальной суммы. Без этого смысла нету.
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