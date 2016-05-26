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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:45
Цікаво, на скільки видача такої суми виявиться критичною для банку:https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp
Не думаю, що Петро Олексійович тримав свої кошти в іншому банку
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Нед 11 кві, 2021 14:46
cohan
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