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Обслуговування в українських
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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Міжнародний Інвестиційний Банк 2.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
4
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:45

Цікаво, на скільки видача такої суми виявиться критичною для банку:

https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp

Не думаю, що Петро Олексійович тримав свої кошти в іншому банку
asteriks
 
Повідомлень: 68
З нами з: 29.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 14151617
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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