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Міжнародний Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:45
Цікаво, на скільки видача такої суми виявиться критичною для банку:https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp
Не думаю, що Петро Олексійович тримав свої кошти в іншому банку
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Додано: Нед 11 кві, 2021 18:45
Он 300кг стодолларовых купюр снял со счетов из своего банка ещё до "репрессий", и пока банка стоит.
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