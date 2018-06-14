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Как вывести деньги за рубеж
после продажи квартиры в Киеве

Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2016 20:32

cuprum

Вы плиз ссылочку вашего сообщения поправьте. Я такого не говорил ( то что в самом начале вашего сообщения), это слова желтого автобуса под ником Икарус. Который кстати куда то вот уже как месяца 3 как пропал.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2016 15:20

...тут такое дело...

Кстати, вывести наличное бабло сейчас гораздо дороже. За б/н уже доплачивают....Кто в теме тот поймет...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2016 20:37

  dinozavrik написав:
  Прохожий написав:Так и представляю себе "картину маслом", пришел в евробанк открывать СЕБЕ счет условный Хуанито Мораес с мешком ойро и показывает бумагу о продаже недвиги в Мехико за 100500млн песо... :mrgreen:

Знайомі так робили в Австралії, дивились на них в банку косо :) але тим не менше все ок, мали при собі документи що це від продажу нерухомості


Дело в том, что граждане цивилизованных стран, даже если они банковские служащие или таможенники, представить себе не могут, что где-то может быть такое, что таскать с собой 2 десятка кирпичей денег безопасней, чем держать их в украинском банке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2016 14:14

  flyman написав:
  TF написав:Затраты на билеты в Польшу, например, 900грн на человека-не критичные расходы, на мой взгляд. С карты снимать в эквиваленте 15000грн/сутки - издевательство над нервной системой))
Перевод на ближайшего родственника заграницу в эквив.150000грн в месяц, что тоже не радует.
Специально обученные люди, это кто?
Имеется в виду ввод - вывод вебмани?

затрати (в один бік):
1) bla-bla-car (Львів-Пшемисль): 50-150 грн.,як домовишся
2) маршрутками Львів-Шегині/Медика-Пшемисль: (34грн+2зл)
звичайно, тре віза


І ти будеш в такий спосіб бла-бла-бла перевозити 10000? :D :D
Хоч думай про елементарну безпеку,а не дурниці пиши flyman .
Сідаєте в авто сім"я чи друзі і перевозите 4 чоловіка 40000. Яка проблема -переїхав в Перемишль і положив в банк.
Flicker
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:51

  Жека79 написав:А так и происходит. И пока деньги ,,лежат,, на счету мертвым грузом- никто вопросов не задает. Другое дело если вы начнете эти деньги перекидывать-- то тут уже тут же начнутся вопросы--кому?куда?за что?? И все операции по переводу в европе попадают под оч жесткий мониторинг. Причем сначала вам без всяких уведомлений блоканут счет и заморозят все что там, а потом будете доказывать кому куда и за что вы делали перевод. Если деньги лежат камнем на счету- максимум может возникнуть вопрос о их происхождении во время того когда вы их будете ложить. А как только начнете делать переводы-тут же начнутся вопросы, много вопросов.


А если держатель текущего счета периодически приходит и снимает часть денег наличными на жизнь то вопросов я так понимаю не будет ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:40

Re: Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Кие

Через наличку, что там сложного? главное соблюдать таможенные правила не более 10к долларов.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 20:54

  fefelova написав:Через наличку, что там сложного? главное соблюдать таможенные правила не более 10к долларов.


"Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры" - название темы.
Неужели так все обвалилось? 10куе за квартиру?
rjkz
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  #<1 ... 891011
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