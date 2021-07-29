RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПроКредит

ПроКредит
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 426427428429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 220
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
22
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:24

Re: ПроКредит

Да это просто праздник какой-то:

Підвищено ставки по депозитам у гривні:
з 02.08.21 – 9% на 6 міс., 10% на 12 міс.;
з 16.08.21 – 5,5% за ощадним рахунком FlexSave.
Amid
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:27

Re: ПроКредит

Слава моєму німецькому банку!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6731
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:00

  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

Це за нещасних 10 прОцентів грязними? :shock:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37795
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

Це за нещасних 10 прОцентів грязними? :shock:

Да. Я совсем на процентах в банках поиздержался. Привык ничего не делать и вкусно кушать. Как и Вы, собственно говоря.)
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6731
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:18

  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

ОВДП не?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12641
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:52

  sens написав:
  Investor_K написав:Слава моєму німецькому банку!

ОВДП не?


только по амнистии :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 426427428429
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.