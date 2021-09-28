ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:57
Tala написав:
А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?
они анонсировали, типа можно
позвоните - откликаются
cohan
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:25
Tala написав:
А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?
Есть форма для передачи фото документов. Похоже, через нее можно открыть счет. Можно ли с ее помощью получить карту, неизвестно
https://www.procreditbank-direct.com/ukraine/ua/form
Bosstone
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:12
Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.
Марина К
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:47
Марина К написав:
Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.
банчик неплохой, никто не спорит, но дорог
cohan
Повідомлень: 2560
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Подякували: 194 раз.
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