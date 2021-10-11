ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:57
Tala написав:
А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?
они анонсировали, типа можно
позвоните - откликаются
cohan
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:25
Tala написав:
А в Прокредиті можна оформити картку повністю онлайн? Щоб не відвудувати відділення, а отримати кур'єром, наприклад. Хтось може знає, як ідентифікація при цьому проходить?
Есть форма для передачи фото документов. Похоже, через нее можно открыть счет. Можно ли с ее помощью получить карту, неизвестно
https://www.procreditbank-direct.com/ukraine/ua/form
Bosstone
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:12
Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.
Марина К
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:47
Марина К написав:
Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.
банчик неплохой, никто не спорит, но дорог
cohan
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:11
Марина К написав:
Один из немногих банков, которые быстро рассматривают заявки на кредит. Спасибо всем консультантам, которые помогли выбрать условия кредита - никаких скрытых комиссий, все честно и по договору.
І яка переплата...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:25
cohan Дякую. Телефонувала, сказали "заповніть форму на сайті".
Tala
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:30
Bosstone Форму відкриття рахунку online мені порадили заповнити на гарячій лініїї. Не змогла завантажити навіть скан копії. Не знаю у чому справа, наче формат відповідає. Буду бронювати візит у відділення.
Tala
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:11
Підкажіть, будь ласка, про схему користування зоною самообслуговування. Пишуть, що можна отримати там картку, але, щоб скористатися зоною необхідна картка. Це як?
Ётис
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:53
Ётис написав: Підкажіть, будь ласка, про схему користування зоною самообслуговування
. Пишуть, що можна отримати там картку, але,
щоб скористатися зоною необхідна картка
. Це як?
А горячая линия что по этому поводу говорит?
Разве это не в ночное время -- чтобы дверь открыть? И там, кстати, карта любого банка подходит...
_hunter
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:17
Ётис написав:
Підкажіть, будь ласка, про схему користування зоною самообслуговування. Пишуть, що можна отримати там картку, але, щоб скористатися зоною необхідна картка. Це як?
любой картой открываете
ну почти любой, сталкивался что некоторые открывалки не любят некоторые карты, безотносительно банка
например, ТуДу карт хз что там у нее - магнитка или муляж
cohan
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