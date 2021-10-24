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ПроКредит

ПроКредит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 428429430431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПроКредит 3.1 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
65
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
14
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
59
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:30

Подскажите, пожалуйста, у Прокредита карточки только Visa?
Зоряна
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 14:31

  Зоряна написав:Подскажите, пожалуйста, у Прокредита карточки только Visa?


да
и не просто только виза
а только visa classic

(хз может у фопов есть варианты, тут только один тип)
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:12

Re: ПроКредит

Вроде карты выше уровнем дают только индивидуально
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:23

cohan
Понятно, спасибо.
Зоряна
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:26

Re: ПроКредит

А чем виза классик не устраивает?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:11

  Investor_K написав:А чем виза классик не устраивает?


расскажите лучше что с банка можно поиметь?

входящий свифт со своего счета - строго до 400 (других три банка до ляма пропускают), схули я должен объяснять откуда там они взялись

кешепринимайка - пробовал час назад в ретровииле - все доллары (почти пачка, ни пачкой ни по одному) отбраковала ("скажу программистам чтобы перегрузили"), ага

выдача денег - все банки плюются на карту и дают как и всем, 1-2тыс грн

как-то за 250 в мес дороговато за удовольствия
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:29

Re: ПроКредит

https://финбаланс.ком.юа/news/prokredi ... 14-mln-hrn

как интересно

значит чудесный межбанк для физлиц на деле это только продажа валюты? а как ОТП, к примеру, такое проводят?
cohan
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